Corona: Probleme, wenn Schulen wieder öffnen

Kreis Segeberg

Es sind viele Fragen zu klären, sagt Ingo Dwinger aus Tönningstedt ( Sülfeld). Der Vater zweier Kinder ist gleich zweifach in Kreiselternbeiräten vertreten, als Vorsitzender für die Grundschulen und Förderzentren, sowie als stellvertretender Vorsitzender für Gemeinschaftsschulen.

Über Ostern hatte eine führende Wissenschaftlervereinigung Deutschlands, die Leopoldina, in einem Konzept der Politik vorgeschlagen, in Stufen die Schulen wieder zu öffnen.

Haben die Schulen für Klassenteilungen überhaupt genug Lehrer ?

Zunächst beginnen sollten Schüler von Abschlussklassen, etwa Viert- und Zehntklässler. Nicht mehr als 15 Schüler sollten in einem Raum sitzen wegen des Abstandsgebots.

Das hieße, dass die bestehenden Klassen geteilt werden müssten. Aber haben die Schulen überhaupt so viele Lehrer, fragt sich Dwinger. "Manche Schule hatte schon vorher Probleme, ausreichend Vertretungslehrer zu finden."

Kinder hätten plötzlich neue Lehrkraft

Außerdem würde eine Klasse in zwei Gruppen geteilt, die abgespaltene Gruppe dann von einer neuen Lehrkraft unterrichtet. "Wäre sie auf dem gleichen Stand wie die erste Lehrkraft, hätten beide die gleiche Unterrichtsmethode?", sorgt sich Dwinger. Und wäre es ebenfalls ein Fachlehrer?

Hin- und hergerissen ist er bei der Forderung von manchen Schülervertretern, angesichts der schwierigen Umstände auf Schulabschlussprüfungen zu verzichten.

Zeugnisse müssen vergleichbar sein

Einerseits könne er die Bedenken der Schüler nachvollziehen. Andererseits gäbe es dann Zeugnisse, die sich nur aus den Zensuren der Klausuren eines Schuljahres ergäben. Die Frage sei, ob Abschlusszeugnisse dann noch vergleichbar seien mit denen der Vorjahre und kommenden Jahre.

80 Prozent der Gemeinschaftsschüler in Schleswig-Holstein befürchten durch die Corona-Krise allerdings erhebliche Nachteile bei ihren Abschlussprüfungen. Mehr als die Hälfte hält Prüfungen in der aktuellen Situation für nicht machbar. Das hatte kürzlich eine Umfrage des Landeselternbeirates der Gemeinschaftsschulen ergeben.

Nachteile befürchtet

2.637 Schüler, die in diesem Jahr ihren Abschluss machen, und Eltern hatten sich an der Umfrage beteiligt. Anlass für die Sorge: Manche Schulen verschicken Arbeitsblätter noch per Post, andere digital fortgeschrittene Schulen können dagegen nahezu "echten" Unterricht leisten.

Die Kinder weiterhin, vielleicht bis zu den Sommerferien, von zu Hause aus lernen zu lassen, hält Ingo Dwinger in bestimmten Familien für schwierig. Wer etwa junge Kinder hat, deren Väter und Mütter arbeiten gehen, könnten dies schwerlich auf Dauer vereinbaren.

Eltern fühlen sich manchmal unter Druck

Die Familien stehen ohnehin unter Druck. Manche Mütter und Väter haben sich anfangs beim Homeschooling gesorgt, gerade bei höherklassigen Schülern dem Schulstoff ihrer Kinder nicht folgen und ihren Zöglingen deshalb nichts erklären zu können. "Viele Mütter und Väter haben sich dazu mit anderen ausgetauscht", weiß Dwinger. Es sei aber nicht schlimm, wenn man den Kindern nicht alles erklären könne, beruhigt er.

Was Dwinger freut: Die Zusammenarbeit der Familien und der Schulen hat bislang offenbar gut geklappt. Und auch die Kinder hätten den Ernst der Lage rasch verstanden. "Zunächst hatten manche die Haus-Phase als verfrühte Ferien verstanden." Das sei rasch gekippt, als die Lehrer dann Abgabetermine für die Aufgaben festgelegt hätten.

Babyboom oder Scheidungen

Das Lehrmaterial wurde in der Regel online übermittelt. Die weiterführenden Schulen waren darauf schon gut eingestellt, so der Eindruck von Dwinger. Was die Kinder aber vermissten, seien die sozialen Kontakte. Und auch die Eltern seien in dieser schwierigen Zeit stark gefordert.

In seiner Firma, so IT-Fachmann Dwinger, werde unter den Kollegen schon gewitzelt. "In neun Monaten gibt es entweder einen Babyboom, oder bald viele Scheidungen."

