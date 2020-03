Segebergs Landrat: "Das ist kein Spiel"

Kreis Segeberg

Umsicht und Weitsicht erwartet Segebergs Landrat Jan Peter Schröder dabei auch und vor allem von Jugendlichen, denn es gehe um nicht mehr oder weniger als das Leben ihrer Großeltern.

"Wüssten wir einen anderen Weg, wir würden ihn gehen."

„Ich weiß natürlich, dass die Verbote, die wir in den vergangenen Tagen verhängt haben, eine drastische Einschränkung für jede und jeden von uns bedeuten. Und glauben Sie mir: Wüssten wir einen anderen Weg, die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verlangsamen – wir würden ihn gehen“, betont Schröder.

„Doch so schwer Sie die Maßnahmen ganz persönlich auch treffen: Denken Sie immer auch an die, die besonders schwer erkranken können oder – das muss ich leider so sagen – auch daran sterben werden.“

Auch in Segeberg werden Menschen sterben

Landrat Jan Peter Schröder findet klare Worte: „Wir wissen alle, dass das Virus weitere Menschenleben kosten wird, auch bei uns im Kreis Segeberg.“ Davor dürfe niemand die Augen verschließen. Und auch wenn es wie ein dummer Spruch daherkomme, er sei wörtlich zu nehmen: „Jede und jeder Einzelne zählt, wenn es darum geht, die Zahl der Schwerkranken und Toten möglichst gering zu halten.“

Nach jüngsten Zählungen wurden bis Freitagmorgen im Kreis Segeberg 23 Fälle mit Coronaerkrankungen bestätigt. Das waren erneut fünf mehr als noch am Tag davor. Und während es sich in zwei Fällen um Reiserückkehrer aus Risikogebieten handelt, wüssten die anderen drei neu Erkrankten schon nicht mehr, wo sie sich angesteckt haben.

Keine Kontakte zu Fremden und Freunden

„Je weniger wir uns begegnen, desto weniger Möglichkeiten hat das Virus, sich zu verbreiten, und desto eher können wir zu unserem gewohnten Alltag zurückkehren“, sagt Schröder. Bis dahin aber gelte es, jegliche Kontakte zu Freunden und Freundinnen, Bekannten, Nachbarn, Arbeitskollegen und -kolleginnen sowie auch zu Fremden zu vermeiden.

„Halten Sie sich in Supermärkten nicht länger als notwendig auf, halten Sie Abstand zu Ihren Mitmenschen, Husten und Niesen sie in Ihre Armbeuge.“ Vor allem aber, so Schröder: „Treffen Sie sich nicht zum Spaß oder aus Langeweile mit anderen Menschen!“ Weder drinnen noch draußen.

Egoismus riskiert den Tod Hunderttausender

Es gehe darum wieder das alte Leben zurückzubekommen. „Das aber funktioniert nur, wenn auch der Letzte und die Letzte endlich begreifen, dass das alles kein Spiel oder politische Willkür ist, sondern blanker Ernst. Egoismus, Gleichgültigkeit, Besserwisserei, blöde Sprüche und – verzeihen Sie die Wortwahl – schwachsinnige Corona-Partys sind im Moment schlichtweg das Allerletzte“, findet Schröder deutliche Worte.

Mediziner und Pflegekräfte dürften nicht an die Grenze des Machbaren gebracht werden. „Damit riskieren wir den Tod Hunderttausender.“

