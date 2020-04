Auch in Zeiten der Coronakrise fallen Strauchgut und Sperrmüll an. Doch Ende März schloss der Wege-Zweckverband seine Anlagen. Zum Ärger Norderstedts, das jetzt eine eigene mobile Annahmestelle nur für seine Bürger eingerichtet hat. Der WZV denkt über eine Öffnung nach, hat schon ein Datum im Auge.

Von Gerrit Sponholz