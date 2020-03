Was tun, wenn die Schule wegen Corona geschlossen ist und der Unterricht ausfällt? Steffen Schlömer, Koordinator Grundschule an der Olzeborchschule in Henstedt-Ulzburg, hat spontan Lernvideos für die Klassenstufen 1 bis 4 produziert und verschickt sie per Mail an seine Schüler.