Corona: 200 Infizierte im Kreis Segeberg

Als Bundeskanzlerin Angela Merkel im Fernsehen sprach, hatte Viktoria Guse zum Zuhören gerade keine Zeit. Sie stand in ihrem Laden und räumte neue Ware in die Regale. So erreichte die gute Nachricht die Inhaberin des Kindermodengeschäftes „Lütte Lüd“ in Bad Segeberg mit ein wenig Verzögerung.