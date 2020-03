Taxen jetzt mit Scheiben aus Plexiglas

Bad Segeberg

Ihre Lösung ist ebenso einfach wie funktional: Eine durchsichtige Plexiglasscheibe wird jeweils an den Nackenstützen des Fahrer- und des Beifahrersitzes montiert und verhindert, dass sich ein Virus beim Husten, Niesen oder auch nur feuchter Aussprache durch die von allen medizinischen Experten am meisten gefürchtete Tröpfcheninfektion von einer Person auf die andere übertragen kann. Die Konstruktion ist quasi Marke Eigenbau, sieht aber nicht so aus.

Schablone passt für alle Modelle

„Unser Vorteil ist, dass die einmal angefertigte Schablone für alle unsere Fahrzeuge passt“, erzählt Karen Schmahlfeldt im Gespräch mit KN-online. Der Abstand sei immer gleich. Bis spätestens Montagabend sollen sämtliche 15 noch im Dienst befindlichen Wagen mit dem Schutz ausgestattet sein. Fünf weitere ihrer markant schwarzen Mercedes-Taxen haben die Schmahlfeldts einstweilen stillgelegt.

Fast nur noch Krankenfahrten

„Natürlich ist das Geschäft rückläufig“, sagt Karen Schmahlfeldt, die selbst regelmäßig hinter dem Lenkrad sitzt. Kneipen-, Restaurant- und Disko-Touren gehen mittlerweile gegen null, aber auch viele private Fahrten fallen weg. „Was uns aktuell noch bleibt, sind die Krankenfahrten, beispielsweise zur Dialyse oder zur Chemotherapie, und die Materialtransporte.“

Sie habe schon vor Längerem geahnt, dass auch auf die Personenbeförderung mit immer strengeren Ausgangsbeschränkungen schwere Zeiten zukommen würden. Sie und ihr Mann seien dann in einem Baumarkt gefahren, um sich einen Prototypen anfertigen zu lassen. „Der war ziemlich schnell gemacht, das Problem war ein anderes: Es gab kein Plexiglas mehr.“ Seit überall im Einzelhandel und in Apotheken für die Beschäftigten ähnliche Schutzvorkehrungen getroffen werden, ist das Acrylglas – Plexiglas ist genau genommen ein Markenname – zu einem sehr begehrten Gut geworden.

Glück mit Plexiglas-Lieferung

„Wir hatten dann wahnsinniges Glück, dass ein Markt in Bad Segeberg zufällig gerade eine Lieferung bekam und wir uns eindecken konnten.“ Denn eines war dem Taxi-Betrieb wichtig: Das Ganze sollte am Ende nicht nur vertrauenserweckend, sondern zudem vernünftig aussehen. Und irgendeine Art Kunststoffplane als Provisorium kam für sie nicht in Frage. Sie selbst habe in ihrem Taxi noch eine undurchsichtige Scheibe, erzählt Karen Schmahlfeldt. Die werde jetzt aber auch getauscht.

Sicherheit auch für den Fahrer

Denn für jeden Taxi-Fahrer geht es schließlich nicht nur um die gesundheitliche Sicherheit. „Es ist wichtig, dass ich die Fahrgäste sehen kann; und sie mich natürlich aus“, erklärt Vanessa Wittmann, seit 2014 Fahrerin bei „3x89“, das seine Zentrale am Jaguarring im Bad Segeberger Levo-Park hat. Mit dem nun gewählten Modell sei es vom Gefühl her für beide Seiten eigentlich nicht anders als früher.

„So eine Vorrichtung müsste eigentlich jeder herstellen können“, meint Karen Schmahlfeldt, wenn es um die Frage eines möglichen Nachbaus geht. „Mit etwas Hilfe von jemandem, der sich mit dem Material ein wenig auskennt.“ Und natürlich nur, wenn der Rohstoff dann überhaupt noch zu bekommen ist.

