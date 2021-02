Henstedt-Ulzburg

Neben Einzelpersonen hatte der Pflegedienst PPV-Ambulant aus Henstedt-Ulzburg seine Mitarbeiter zum Test angemeldet. Zweimal wöchentlich sollen sie ab sofort mit dem Antigen-Schnelltest überprüft werden. "Wir haben selbst auf Dauer die Kapazitäten zum Testen einfach nicht", sagt Geschäftsführer Henrik Jäger. Ein Mitarbeiter müsse dafür abgestellt werden. Das sei im Alltag kaum zu schaffen, so Jäger. Bislang habe man sich untereinander getestet, nun soll das über das Zentrum von Christian Leder laufen.

Materialentnahme dauert nur wenige Sekunden

Die Pflegedienste sind verpflichtet, regelmäßige Corona-Tests ihrer Mitarbeiter vorzuweisen. Der Kurzbesuch im Corona-Testzentrum in Henstedt-Ulzburg könne jetzt gut in die Tourenplanung der Mitarbeiter eingearbeitet werden, betont Henrik Jäger. Für seinen Pflegedienst sei das eine große Erleichterung: "Das macht vieles einfacher." Den Corona-Tests stehen Jäger und seine Mitarbeiter positiv gegenüber. "Die sind wichtig für uns und unsere Kunden", betont der Geschäftsmann.

Mitarbeiterin Jessica Kain war eine der Ersten, die sich testen ließ. Christian Leder steckte ihr vorsichtig das Wattestäbchen tief in die Nase und fing damit Material auf. Nach wenigen Sekunden war die Prozedur vorüber. Das Stäbchen ging an Testzentrum-Mitarbeiterin Jasmin Eckerle, die das Wattestäbchen zunächst in einen kleinen Behälter mit Flüssigkeit steckte. Dort löste sich das Probenmaterial. Von dieser Flüssigkeit kamen einige Tropfen auf den Teststreifen. Nach wenigen Minuten das Ergebnis: Jessica Kain ist nicht mit Corona infiziert und kann weiter am Kunden arbeiten.

Meldung ans Gesundheitsamt bei positivem Ergebnis

Durch das Testzentrum werden die Testpersonen in einer Einbahnstraße geführt. Keiner begegnet dem anderen. Lediglich im Wartebereich stehen einige Stühle in gebührendem Abstand. Nach maximal 20 Minuten erhalten die Getesteten in einem extra eingerichteten Raum ihr Ergebnis. Fällt es positiv aus, wird das dem Kreisgesundheitsamt mitgeteilt und die weiteren Schritte über die Kreisbehörde laufen an.

Auch der PCR-Test wird angeboten

Glücklich ist Christian Leder, dass er auch den PCR-Test anbieten kann. Werden beim Antigen-Schnelltest die körpereigenen Stoffe ermittelt, die im Fall einer Corona-Infektion gebildet werden, sucht der PCR-Test gezielt nach dem Coronavirus. "Wir bieten den PCR-Test zum Gurgeln oder über das Wattestäbchen in der Nase an", sagt Leder. Das Material wird in einem Labor in Hamburg untersucht, das täglich 2500 Tests auswertet. In Henstedt-Ulzburg kann zweimal am Tag das Probenmaterial abgeholt werden. Mit diesem speziellen Test werde eine Lücke geschlossen, freut Leder sich. Wer braucht den PCR-Test? "Zum Beispiel Menschen, die in die USA reisen wollen", sagt Leder. Einige Fluggesellschaften verlangen diesen Test. Das sei auch für die kommende Urlaubszeit nicht ohne Bedeutung.

Die Getesteten kommen mit den Schnelltest-Kunden nicht in Kontakt, auch "weil es da auch um Menschen mit Symptomen geht", wie Leder erklärt. Sie werden in einem eigenen Raum betreut und verlassen umgehend wieder das Zentrum. Das Ergebnis kommt direkt aus dem Labor, wie Leder erklärt.#

Kosten für die Schutzkleidung sind deutlich gestiegen

Der Antigen-Schnelltest kostet 39,90 Euro, der PCR-Test mit Laborauswertung 94,90 Euro. Beim PCR-Test nimmt laut Leder das Labor schon für die Untersuchung eine hohe Pauschale. Dazu schlagen wie beim Schnelltest die Kosten für die Miete der Halle sowie die Schutzkleidung zu Buche. "Früher kostete ein Zehnerpack Schutzmäntel drei Euro, heute bezahle ich für einen acht Euro", erklärt Leder. Einmalhandschuhe (100 Stück) hätten vor der Corona-Pandemie drei Euro gekostet, jetzt sei man mit 13 Euro dabei.

Drei Testtage in der Woche

Das Corona-Testzentrum arbeitet ausschließlich mit Terminvergabe, um Menschenansammlungen zu verhindern. Näheres unter www.corona-test-hu.de. Geöffnet ist es montags von 9 bis 12 Uhr, mittwochs von 16 bis 19 Uhr und sonnabends von 12 bis 16 Uhr.