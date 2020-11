Erneut sind zwei Menschen im Kreis Segeberg in Folge einer Corona-Infektion gestorben. Wieder handelt es sich um Bewohner von Seniorenheimen, in denen das Virus ausgebrochen ist. Auch die Zahl der Hospitalisierungen ist über das Wochenende gestiegen, wie der Kreis am Montagnachmittag mitteilt.