Zweiter Todesfall im Kreis Segeberg

Luftig wirkt es am Sonnabend vor dem Kaltenkirchener Rathaus, wo es sonst gedrängter zugeht. Die Verkaufswagen stehen nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Holstenstraße. Dadurch ist der Wochenmarkt auseinander gezogen. Vielen Kunden kommt es leerer vor als in Vor-Corona-Zeiten.