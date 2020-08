Kreis Segeberg

Die Resultate von drei Mitschülern stehen noch aus. In Quarantäne ist auch eine Person aus dem Kreis Segeberg, die die Norderstedter Schulklasse im Rahmen eines Projekts von extern besucht hatte, hat eine Kreissprecherin bereits am Freitag berichtet.

Ob weitere Lehrer in Quarantäne sind, die außerhalb des Kreises Segeberg wohnen und damit nicht in die Zuständigkeit Segebergs fallen, konnte die Sprecherin nicht sagen. Über Infizierungen unter Lehrern sei dem Kreis Segeberg bislang von anderen Gesundheitsämtern nichts mitgeteilt worden.

Mädchen zuletzt am 12. August in der Schule

Das infizierte Mädchen hatte zuletzt am Mittwoch, 12. August, die Schule besucht. Es war dann krank zu Hause geblieben. Auch ein anderes Familienmitglied hatte sich nachweislich in einem Nicht-Risikogebiet in Südeuropa mit dem Coronavirus infiziert.

Der Unterricht an der Gemeinschaftsschule folgt dem Kohortenprinzip. Das bedeutet, dass Unterricht und Pausen ausschließlich innerhalb des Klassenverbandes stattfinden. Die vorgeschriebene 14-tägige Quarantäne für die 22 Klassenkameraden ende theoretisch bereits am Mittwoch, hat die Kreissprecherin berichtet. Sie könnten dann am Donnerstag, 27. August, die Schule wieder besuchen, falls es bei den Negativtests bleibt und die Schüler bis zum Ende ihrer Quarantäne keine Symptome bekommen.

Über das Wochenende zwei neue Fälle

Kreisweit hat es seit Freitag zwei nachgewiesene Coronavirus-Neuinfektionen gegeben. Dabei handelt es sich um Kontaktpersonen, die sich bereits in häuslicher Isolation befunden haben.

Damit haben sich seit Ende Februar 391 Segeberger infiziert. Wieder genesen davon sind 372 Menschen. Sieben Personen waren an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben. Das bedeutet, dass aktuell zwölf Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind.

110 Segeberger in Quarantäne

In Quarantäne befinden sich derzeit 110 Personen. Wieder aus dieser entlassen sind 1374.

