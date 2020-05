49 Menschen, die im Rinderschlachthof Vion in Bad Bramstedt arbeiten, haben sich mit Covid-19 infiziert. 108 Personen wurden getestet. Der Schlachthof hat daraufhin seine Produktion eingestellt. Doch wie konnte es in Zeiten von Abstandsregeln und Kontaktverbot zu so einer Masseninfektion kommen?