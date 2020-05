49 Infizierte: Schlachthof Vion schließt

Bad Bramstedt

Vion spricht sogar von mehr als 50 infizierten Arbeitskräften, die über ein Subunternehmen bei Vion Bad Bramstedt in der Schlachtung und Zerlegung tätig sind. Am Mittwoch, 29. April, waren zunächst zwei Mitarbeiter an einer Covid-19-Infektion erkrankt.

"Bei den daraufhin veranlassten Corona-Tests der örtlichen Gesundheitsbehörden wurde bis Sonntagnachmittag bei mehr als 50 der insgesamt 260 Mitarbeiter des Schlachthofs ein positives Ergebnis festgestellt", informierte Vion-Pressesprecher Karl-Heinz Steinkühler am Sonntag.

Anzeige

Zwei Infizierte leben im Kreis Segeberg

Insgesamt befinden sich 108 Kontaktpersonen in angeordneter Quarantäne. Zwei der Infizierten leben im Kreis Segeberg, informierte Kreis-Presesprecherin Sabrina Müller. Die Mehrheit der infizierten Beschäftigten lebt in einer zu Wohnungen umgebauten ehemaligen Bundeswehrkaserne in Kellinghusen ( Kreis Steinburg), einige andere Mitarbeiter wohnen privat in den Kreisen Segeberg, Plön, Hamburg und Kiel.

Weitere KN+ Artikel

Das Gelände der ehemaligen Kaserne dürfe derzeit weder verlassen noch betreten werden, so Müller.

Vion geht in Betriebsferien

" Vion kooperiert seit Beginn der ersten Erkrankungen sehr eng mit den zuständigen Gesundheitsbehörden. Die Kreise haben zum Teil häusliche Quarantäne angeordnet", so Steinkühler. Die betroffenen Arbeiter sind deutscher, albanischer und rumänischer Nationalität.

"Aus reinen Vorsichtsmaßnahmen und zum Schutz der Mitarbeiter hat die Geschäftsführung von Vion entschieden, die Produktion im Schlachthof Bad Bramstedt zu stoppen. Vorgesehen ist, dass die Belegschaft zunächst in außerplanmäßige Betriebsferien geht", heißt es seitens Vion.

Kreismitarbeiter werden am Montag getestet

Da die Kreismitarbeiter des Fleischhygieneamtes, die vor Ort in Bad Bramstedt den Schlachtbetrieb kontrollieren, grundsätzlich in persönlicher Schutzkleidung arbeiten, gelten sie laut Infektionsschutz als Kontaktpersonen zweiten Grades. Das bedeutet, dass sie zwar weiter arbeiten dürfen, aber aufgefordert sind, sich selbst 14 Tage lang zu beobachten.

Sollten Corona-spezifische Symptome auftreten, müssen sie sich sofort in Quarantäne begeben und das zuständige Gesundheitsamt informieren. "Vorsorglich werden sie am Montag aber dennoch getestet", so Müller.

Kein Betriebsverbot vom Kreis

Der Kreis Segeberg spricht Vion kein Betriebsverbot aus. "Das Hygieneniveau ist generell auch für pandemische Situationen wie die aktuelle angemessen. Besondere Hygienemaßnahmen müssen daher nicht getroffen werden und sind auch nicht erforderlich", erklärt Sabrina Müller.

Doch angesichts der mehr als 100 in Quarantäne befindlichen Arbeiter sieht sich Vion vorerst gezwungen, den Betrieb einzustellen. " Vion wird in den nächsten Wochen Schlachttiere aus Norddeutschland an anderen Standorten verarbeiten", sagt Karl-Heinz Steinkühler. Die Warenströme würden entsprechend umgeleitet.

Corona-Infizierten geht es gut

Den infizierten Schlachthofmitarbeitern gehe es laut Vion gut. Bei 90 Prozent der positiv getesteten Personen seien bisher keine Symptome aufgetreten.

Aus dem Kreis Steinburg heißt es, dass es allen Betroffenen den Umständen entsprechend gut gehe. Einige leiden unter leichten einschlägigen Symptomen wie zum Beispiel Halskratzen oder leichtem Husten.

Bürgermeisterin Jeske begrüßt Schließung

Bad Bramstedts Bürgermeisterin Verena Jeske begrüßt die Entscheidung von Vion, den Schlachtbetrieb vorerst einzustellen: "Das habe ich so auch erwartet, anders kann man nicht handeln." Dass sich Menschen, die auf engem Raum zusammenleben, gegenseitig mit Corona anstecken, sei nie auszuschließen. Jeske: "Ich vertraue auf die gute Arbeit der Gesundheitsbehörden beider Landkreise in diesem Fall."

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Mehr aus der Region lesen Sie hier