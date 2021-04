Segeberg

Die Zahlen stammen von Mittwoch, 28. April, und sind bezogen auf Montag, 26. April. Die Zahlen bilden die Inzidenz ab, also die Summe der Neuinfektionen in sieben Tagen pro 100.000 Einwohner. Das Amt Leezen ist demnach sogar auf null gesunken, wie schon einmal Anfang Februar dieses Jahres.

Das heißt: In den vergangenen sieben Tagen hat sich dort niemand neu mit dem Coronavirus angesteckt. Nur eine Woche zuvor hatte die Inzidenz noch bei 68,6 gelegen – was allerdings bei einer Einwohnerzahl von rund 8700 im Amt Leezen auch nur sechs neuen Fällen in sieben Tagen entspricht.

Starke Rückgänge in manchen Ämtern

Deshalb hatte Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) schon kürzlich im Kreishauptausschuss indirekt davor gewarnt, die Daten überzuinterpretieren. „Es reicht manchmal die Infektion einer Familie, um die Zahlen hochzutreiben.“ Stark ist auch der Rückgang der 7-Tage-Inzidenz im Amt Bornhöved von 128,6 in der Vorwoche auf nunmehr 18,4, in Ellerau von 142,4 auf 63,3, im Amt Kaltenkirchen-Land von 107,3 auf 53,6 und in Wahlstedt von 102,6 auf 41.

Etwas ausgebreitet hat sich das Coronavirus in Bad Segeberg. Dort stieg die Inzidenz seit vergangener Woche von 40,3 auf 51,8. Auch im Amt Bad Bramstedt-Land, im Amt Boostedt-Rickling und im Amt Trave-Land ging es, zum Teil deutlich, nach oben.

Städte keine Treiber der Epidemie

Die Zahlen widerlegen die These, Treiber der Epidemie seien die Städte und Großgemeinden. Denn: Bis auf Kaltenkirchen mit einer Inzidenz von 95 bewegen sie sich rund um den Kreisdurchschnitt von knapp 60. Wie die Zunahmen und die Abnahmen zu erklären sind, sagt der Kreis nicht. Mit anderen Worten: Die Daten beschreiben viel, sagen aber letztlich wenig über die Ursachen aus.

Dass der Kreis seit Mitte April die lokalen Zahlen überhaupt veröffentlicht, ist auch nicht auf eine Idee der Verwaltung, sondern dem erheblichen Druck aus den Medien und der Lokalpolitik zuzuschreiben. Zuvor hatte er nur täglich die Kreis-Inzidenz bekannt gegeben.

Entscheidend ist Kreis-Inzidenz

Und Folgen für die Allgemeinverfügungen des Kreises haben die lokalen Inzidenzen ebenfalls nicht. Landrat Schröder hatte schon im Kreishauptausschuss klargemacht: „Alle Corona-Maßnahmen gelten immer für das ganze Kreisgebiet. Selbst wenn beispielsweise im Amt Trave-Land die Zahlen niedrig sind, aber in Henstedt-Ulzburg hoch, gelten auch für Trave-Land die Abstands- und Hygiene- sowie Öffnungsregeln für Kitas, Schulen und Gastronomie. Es gibt keine Sonderregelungen.“

Auch bei den Gesprächen des Kreises mit dem Land, welche Coronaregeln für Läden, Kitas, Schulen und private Treffen gelten, spielt in der Regel nur die Kreis-Inzidenz die entscheidende Rolle.

Sie sank am Mittwoch weiter, auf nur noch 56,3 (Dienstag: 58,8). Deshalb dürfen die Schüler nun zunehmend in den Wechselunterricht.

30 neue Infektionen am Mittwoch

30 Neuinfektionen sind am Mittwoch neu registriert worden. Damit sind aktuell 531 Segeberger (minus 62) angesteckt. 20 von ihnen (minus acht) werden in Kliniken versorgt, darunter neun (unverändert) auf einer Intensivstation. Es kam kein weiterer Todesfall zu den bestehenden 154 hinzu.

Insgesamt wurden 6358 Menschen angesteckt. Wieder genesen, also nicht mehr infektiös, sind 5673. In häuslicher Quarantäne befinden sich 1067 Menschen (minus 164). Wieder verlassen dürfen haben sie 13950 Segeberger.