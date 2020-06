Im Altenpflegeheim in Sülfeld gibt es einen dritten Todesfall. Wie der Kreis Segeberg mitteilte, verstarb der Infizierte bereits am späten Freitagabend. Am Freitagnachmittag war zudem der zweite Todesfall im Heim gemeldet worden. Betroffen sind nach Kreisangaben zwei Männer, 61 und 84 Jahre alt.