Nach Schulen in Norderstedt und Bad Segeberg hat das Coronavirus nun einen Kindergarten in Klein Rönnau erwischt. Eine Mitarbeiterin der Kita Immenhuus des DRK-Kreisverbandes ist positiv getestet worden. Am Sonntag wurden alle Kinder und Mitarbeiter in einer Hausarztpraxis im Ort einem Test unterzogen.