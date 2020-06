Hunderte Lehrer lassen sich testen

Kreis Segeberg

Eine Testreihe läuft ebenfalls in Kiel und Lübeck. Das Land finanziert den Versuch, den die Landesregierung am Dienstag beschlossen hatte.

Um Erkenntnisse über die Übertragung des Virus zu gewinnen, begründet Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg ( FDP). Um den besonderen Sorgen vieler Lehrkräfte Rechnung zu tragen, erklärt Bildungsministerin Karin Prien ( CDU).

Teilnahme ist freiwillig

Die Teilnahme an den Schulen für Lehrer, Hausmeister und Schulsekretäre ist freiwillig. Ursprünglich war nur an vier Schulen im Raum Norderstedt gedacht worden. Doch als Schulrätin Meike Harder allgemein an Segeberger Schulen anfragte, war "der Rücklauf riesig".

"Das Interesse war phänomenal", staunte auch Dr. Boris Friege vom Infektionsschutz des Kreises Segeberg. Innerhalb zweier Tage hätten sich über 400 Personen aus 36 Grundschulen, Fördereinrichtungen und weiterführenden Schulen angemeldet.

Forschungszentrum Borstel testet

Ursprünglich sollten die Testpersonen auf eigene Kosten zum Forschungszentrum Borstel fahren. Dort werden schon seit langem Abstriche in einem "Drive thru" genommen, also durch das geöffnete Autofenster der Testperson. Die Proben werden im Forschungszentrum auf das neue Coronavirus untersucht.

"Die Abläufe dort sind eingespielt", sagt Friege. Mittlerweile fahren aber Mitarbeiter des Forschungszentrums auch zum Abstrich nehmen in die Schulen. Ganze Kollegien sind angetreten. Wo, konnte Kreispressesprecherin Sabrina Müller am Freitag nicht sagen.

Bis zu den Ferien Ergebnisse

Begonnen worden ist am Mittwoch, nach einer Woche werden die Personen noch einmal getestet. Bis zu den Sommerferien Ende Juni sollen die Untersuchungen beendet sein. Weitere Testungen an Segeberger Schulen sind danach geplant, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller.

In der Anfangsphase der Epidemie, die im Kreis Segeberg Ende Februar eingesetzt hatte, waren zehn Mitarbeiter an Segeberger Schulen zeitweise als Verdachtsfälle eingestuft gewesen. Sie hatten in Quarantäne gehen müssen, berichtet Schulrätin Meike Harder.

Lehrer machen sich Sorgen

Eine Lehrkraft war dann positiv auf das Virus getestet worden. Sie ist mittlerweile genesen. "Sie hatte keinen Schülerkontakt damals und ist wieder gesund", sagt Harder.

Unter den Lehrern gibt es auch Befürchtungen. Dass die Testreihen möglicherweise der Landespolitik den Weg ebnen sollen, um nach den Sommerferien alle Lehrer wieder an die Schulen schicken zu können. Also auch die Risikopatienten, sorgt sich gegenüber KN-Online eine Lehrkraft, die anonym bleiben will.

Ab Juli Tests in Kitas

Voraussichtlich Anfang Juli folgt die zweite Stufe, diesmal an Kindertagesstätten. Dann wird das Kreisgesundheitsamt zur freiwilligen Testung von Kitakindern aufrufen. Wohl zusammen mit den Eltern. "Das wird komplexer werden", ahnt Dr. Boris Friege vom Kreisinfektionsschutz.

"Kindgerechter Umgang und Fingerspitzengefühl sind beim tiefen Abstrich aus Mund und Nase ein Muss." Die Eltern müssen zustimmen, und könnten selbst teilnehmen. "Sie können so helfen, indem sie es ihrem Kind tapfer vormachen."

