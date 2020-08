Norderstedt

Zur Person und zur Schule wollte eine Kreissprecherin keine genauen Angaben machen. Die erkrankte Person hatte am Mittwoch an der Einschulungsfeier teilgenommen. Am Donnerstag war sie positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Sie hat leichte Krankheitssymptome. Die Ansteckungsquelle ist dem Infektionsschutz des Kreises nicht bekannt.

Anzeige

Kontaktpersonen nicht in der Schule

Die Behörde hat die Kontaktpersonen ermittelt. Sie stammen aus dem engen privaten Umfeld, aber nicht aus der Schule.

Weitere KN+ Artikel

"Einschneidende Infektionsschutzmaßnahmen wie Quarantänisierung von Schülern, Lehrkräften, Klassen oder gar eine Schließung sind daher derzeit nicht erforderlich", sagt Amtsarzt Dr. Boris Friege. Die Schule hatte nach Angaben der Kreissprecherin für die Feierlichkeit ein schlüssiges Hygienekonzept erarbeitet und auch umgesetzt.

Lesen Sie auch: Schüler im Kreis Segeberg ist infiziert

Eltern sollen informiert werden

Schulleitung und Schulamt stünden mit dem Infektionsschutz des Kreises in einem engen Austausch, so die Sprecherin. Die Eltern und Schulbeschäftigten sollen zeitnah informiert werden. Infobriefe an die Eltern sind bereits über die Schulleitung über elektronische Verteiler verschickt worden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Das Gesundheitsministerium sei unverzüglich über den Fall und die Ermittlungsergebnisse in Kenntnis gesetzt worden. Die Maßnahmen seien abgestimmt worden.

Auf Symptome achten

"Es bleibt weiterhin richtig und wichtig, auf neu auftretende Krankheitszeichen wie Fieber, Husten, Halsschmerz und Schnupfen zu achten und sich, beziehungsweise sein Kind, gegebenenfalls medizinisch untersuchen und behandeln zu lassen", sagt Dr. Friege.

Lesen Sie auch: Bad Segeberger Lehrerin positiv getestet

Weitere neue nachgewiesene Infektionen hat es darüber hinaus seit Donnerstag im Kreis Segeberg keine gegeben. Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis steigt damit um einen Fall auf 376.

Aktuell 13 infizierte Segeberger

Wieder genesen davon sind 356 Menschen. Das bedeutet, dass aktuell 13 Menschen mit Corona infiziert sind. In Quarantäne befinden sich derzeit 91 Personen, wieder aus dieser entlassen sind 1304. Gestorben an oder mit Covid-19 sind sieben Segeberger.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.