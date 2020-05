Mehr Fälle bei Schlachthof und Altenheim

Im Kreis Segeberg erkrankte im Umfeld des Schlachthofes in Bad Bramstedt eine Mitarbeiterin eines externen Dienstleisters an Covid-19. Das ist der 42. positive Segeberger Fall rund um Vion. Außerdem gibt es zwei weitere neue Patienten im Zusammenhang mit dem Alten- und Pflegeheim in Lentföhrden.