Muss jetzt Bundeswehr dem Kreis helfen?

Kreis Segeberg

Bislang sind 40 Mitarbeiter in dem Fachdienst Infektionsschutz tätig, etwa doppelt so viele wie in regulären Zeiten. Dazu zählen nicht nur die Kreisspezialisten, sondern auch Kräfte von außen.

Das sind zwei Medizinstudentinnen, vier Pflegefachkräfte und ein Arzt des Medizinischen Dienstes der Krankenversicherung ( MDK), demnächst drei weitere Ärzte, zwei interne Lebensmittelkontrolleure aus dem Kreisveterinäramt und etliche Verwaltungsfachkräfte.

Bund und Länder fordern mehr Kräfte

Bund und Länder hatten kürzlich die Gesundheitsämter aufgefordert, sich personell noch besser zu wappnen. "Um zukünftig Infektionsketten schnell zu erkennen, zielgerichtete Testungen durchzuführen, eine vollständige Kontaktnachverfolgung zu gewährleisten und die Betroffenen professionell zu betreuen", hatten sie vereinbart.

Ziel sei, alle Infektionsketten nachzuvollziehen und möglichst schnell zu unterbrechen. Das soll helfen, die Ausbreitung der Covid-19-Erkrankung durch das Corona-Virus zu bremsen.

Pro 20000 Einwohner fünf Mitarbeiter

Pro 20000 Einwohner sollen die Fachdienste jeweils fünf Mitarbeiter vorhalten. Das entspräche im Kreis Segeberg 70. Kreispressesprecherin Sabrina Müller ist optimistisch, neues Personal gewinnen zu können. Mediziner hätten sich beworben, der MDK stocke auf, es gebe einen Pool an Freiwilligen, "und weiteres Personal kommt eventuell auch von der Bundeswehr."

Zahl der Erkrankten sinkt

Derzeit betreut der Kreis knapp 40 Erkrankte und rund 120 Segeberger in Quarantäne. In den umtriebigsten Zeiten bis Mitte April waren es knapp hundert Erkrankte und weit über 300 Segeberger in Quarantäne.

Zu Anfang der großen Welle im März hatte der Infektionsschutz Landunter gemeldet. Das hatte auch an vielen schriftlichen Informationsanfragen von besorgten Bürgern gelegen. Insgesamt gingen pro Tag mehrere hundert ein. Uwe Petry, Leiter des Infektionsschutzes, hatte seinerzeit deshalb um Verständnis gebeten, dass nicht alle Anfragen am selben Tag auch beantwortet werden könnten.

Wichtiger waren die neu Erkrankten und deren Kontaktpersonen in Quarantäne, um die sich die Mitarbeiter vorrangig kümmern wollten.

Nachverfolgung der Kontaktpersonen sehr aufwändig

Dies ist eine aufwändige Arbeit, sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. Wird ein neu Erkrankter gemeldet, müssen dessen Kontaktpersonen ermittelt und in Quarantäne geschickt werden. Telefonnummern und Adressen sind herauszufinden.

Die Kontaktpersonen werden dann angerufen, oder erhalten einen Brief mit der Bitte um Rückruf, per Post oder direkt ins Haus zugestellt.

Die Segeberger in Quarantäne oder die erkrankt sind, besuchen die Kreismitarbeiter in der Regel nicht. Sie rufen die Menschen aber täglich an. "Dann wird der Gesundheitszustand abgefragt", sagt Müller. Wenn jemand kränker wird, wird die Klinikeinweisung organisiert.

Tägliche Anrufe bei allen

"Generell dienen die Anrufe auch der psychischen Betreuung der Infizierten und Kontaktpersonen. Viele freuen sich, dass sich jemand meldet und um sie kümmert." Außerdem könnten Fragen beantwortet werden. "Das hilft, Verunsicherungen und Ängste zu verringern."

Bislang hat sich nur eine Kontaktperson, die später auch nicht erkrankte, nicht an die Quarantäne gehalten, sagt Müller. "Die Polizei hat sie verwarnt. Die Mahnung zeigte Wirkung."

Die telefonische Coronavirus-Hotline des Kreises: 04551/951-9833, Fragen allgemeiner Art: 04551/951-0.

