Noch mehr Fälle rund um Schlachtbetrieb

Insgesamt sind damit über 100 Menschen positiv getestet worden, die auf dem Vion-Schlachthof in Bad Bramstedt tätig sind oder einen "Bezug zu dem Ausbruchgeschehen in der Fleischindustrie" haben, wie der Kreis Segeberg formuliert.

Wegen des zuletzt dynamischen Infektionsgeschehens hatte der Kreis Segeberg kürzlich alle, die im Bad Bramstedter Betrieb gearbeitet haben und im Kreis Segeberg leben, unter eine 14-tägige Quarantäne gestellt – unabhängig davon, ob der erste Test positiv oder negativ ist. Außerdem hatte Vion eine Betriebspause eingelegt.

Ergebnisse aus Altenheim stehen noch aus

Zwei weitere Segeberger haben sich in anderen Zusammenhängen mit dem Coronavirus angesteckt. Sie hatten Kontakt zu bekannten Positivfällen, teilte Kreispressesprecherin Sabrina Müller am Sonnabendabend mit.

In dem Alten- und Pflegeheim in Lentföhrden sind mittlerweile alle 77 Bewohner und 65 Mitarbeiter getestet worden. Die Ergebnisse stehen noch aus. In dem Heim war kürzlich ein 64-jähriger Bewohner an Covid-19 erkrankt, er hatte Husten und Fieber.

Segeberg reißt Obergrenze nicht

Damit haben sich seit Ende Februar 281 Segeberger an dem Coronavirus angesteckt. Allein in den vergangenen sieben Tagen waren es 56 gewesen.

Das ist weit unter dem derzeit gültigen Grenzwert. Für Segeberg liegt er bei umgerechnet 139 neuen Fällen in sieben Tagen. Über dem Grenzwert müssten die Lockerungen vom 6. Mai 2020 zurückgenommen werden. Dies hatten Bund und Länder beschlossen. Der Kreis Steinburg hatte dagegen die Obergrenze gerissen.

Derzeit sind 70 Segeberger an Covid-19 erkrankt

Wieder genesen sind im Kreis Segeberg insgesamt 208 Menschen. Drei Menschen, alle Mitte 70, waren gestorben. Derzeit erkrankt sind damit 70 Segeberger, so viele wie zuletzt am 16. April.

Derzeit befinden sich 325 Personen in Quarantäne (Vortag: 280), 855 (Vortag: 847) sind bereits wieder aus dieser entlassen.

