Nur noch 21 Covid-19-Erkrankte

Weiterhin betroffen ist das Altenheim in Sülfeld. Dort hatten sich Bewohner und Mitarbeiter infiziert. Manche hatten ins Krankenhaus gebracht werden müssen.

330 Menschen hatten sich seit Ende Februar im Kreis Segeberg nachgewiesen mit dem Coronavirus angesteckt. Wieder genesen sind 304 Menschen.

Zahl der Todesfälle wird neu berechnet

Neu berechnet der Kreis die Zahl der Todesfälle. Bislang hieß es, drei Menschen seien an Covid-19 gestorben. "Bezüglich der Todesfälle werden jetzt alle Verstorbenen mit positivem SARS-CoV-2-Nachweis in Anlehnung an das Robert-Koch-Institut gezählt", teilte ein Sprecher mit. Dazu zählen nun auch Menschen, die mit dem Virus gestorben sind, aber nicht unbedingt an dem Virus. Somit verzeichnet der Kreis Segeberg nunmehr fünf an und mit Corona Gestorbene.

In Quarantäne befinden sich 57 Segeberger, wieder aus dieser entlassen sind 1169.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.

