Nur noch 28 Covid-19-Erkrankte

Kreis Segeberg

Insgesamt sind seit Ende Februar 214 Segeberger gezählt worden, die an Covid-19 erkrankt waren. Bereits genesen sind 183 Menschen (Vortag: 179). Drei erkrankte Menschen im Alter von Mitte 70 sind in den vergangenen Wochen gestorben.

Derzeit sind 28 Segeberger aktuell an Covid-19 erkrankt. Am Vortag waren es noch 32 gewesen. In Quarantäne befinden sich 162 (Vortag: 180), insgesamt 789 (Vortag: 781) müssen es nicht mehr sein.

Zwei Infizierte aus Pflegeheim

Bereits am Wochenende hatte sich gezeigt, dass im Pflegeheim "Haus Goldenbek" bislang keine weiteren Bewohner oder Mitarbeiter infiziert sind. Eine Mitarbeiterin und eine 90-jährige Bewohnerin waren zuvor positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Mitarbeiterin mittlerweile negativ getestet

Bei der betroffenen Mitarbeiterin liegt mittlerweile ein negatives Testergebnis vor. Sie hatte sich wegen eines Verdachtsfalls im privaten Umfeld bereits Mitte des Monats testen lassen und sich selbst in Quarantäne begeben. Bevor sie wieder in der Pflegeeinrichtung arbeiten kann, muss ein zweiter Test das Ergebnis bestätigen.

