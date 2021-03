Kreis Segeberg

Verpuffen sollen diese und weiteren Ideen zur Digitalisierung der Schule, Umwelt- und Naturschutz und Schulverpflegung nicht, die die Jugendlichen mit Unterstützung von Kreispolitikern sowie Verwaltungsmitarbeitern an zwei Vormittagen erarbeitet hatten. Die politischen Kreisgremien werden nun darüber beraten, kündigte die stellvertretende Kreispräsidentin und Schirmherrin Cordula Schultz (SPD) aus Trappenkamp an.

Zum ersten Mal war die Aktion „Jugend im Kreistag“ per Internet gelaufen. In Arbeitsgemeinschaften berieten die jungen Menschen zur Zukunft digitale Schule, Umwelt- und Naturschutz sowie Unterstützung benachteiligter Schüler.

Schülern Hemmungen nehmen

14 Neunt- und Zehntklässler der Dahlmannschule in Bad Segeberg, der Jürgen-Fuhlendorf-Schule Bad Bramstedt, der Richard-Hallmann-Schule Trappenkamp sowie des Lise-Meitner- und des Coppernicus-Gymnasiums aus Norderstedt haben teilgenommen.

Sie fordern unter anderem, bis zum 1. Mai die Möglichkeit zu schaffen, sich bei persönlichen Problemen an eine Kontaktstelle wenden zu können. Hierzu soll die Kreisverwaltung eine Arbeitsgemeinschaft der Schulsozialarbeiter und Schulpsychologen organisieren. Schüler wie Konfliktlotsen sollten eingebunden werden, um Schülern die Hemmungen zu nehmen.

Homeschooling belastet Schüler

Denn viele Schüler fühlten sich durch das Homeschooling belastet und benachteiligt. Die sozialen Kontakte leiden unter den Lockdowns, schaffen psychische Probleme. Überdies hätten viele Schüler zu Hause keinen ruhigen Arbeitsplatz, könnten von Eltern etwa wegen deren Sprachschwierigkeiten nicht unterstützt werden, hätten die Schule als Rückzugsort von Problemen zu Hause verloren. Schulsozialarbeiter gebe es, aber deren Erreichbarkeit sei eingeschränkt.

Die Schüler sprachen sich außerdem für eine bessere WLAN-Infrastruktur sowie Ausstattung mit digitalen Endgeräten an Schulen aus. Es sollte an Schulen einen Leihgerätepool geben.

Trinkwasserspender an jeder Schule

Gefordert wurde eine nachhaltige Schulverpflegung. So sollte jede Schule einen Trinkwasserspender erhalten. „Es muss weniger Plastikflaschen in Schulen geben, denn viele werden nicht entsorgt und landen auf dem Schulhof.“ In Deutschland würden 17,4 Milliarden Plastikflaschen pro Jahr verbraucht, entsprechend rund 450.000 Tonnen Müll.

An kreiseigenen Schulen wie den Berufsbildungszentren und Förderschulen sollen Mensen und Cafeterien nur noch regionale und/oder Fairtrade-Produkte verkaufen dürfen.

Den Flächenverbrauch bremsen möchten die Schüler, lieber renaturieren und eine kreisweite Leerstandsdatenbank für Häuser und Wohnungen erstellen. Die Diskussionen begleiteten Kreispolitiker, Verwaltungskräfte, der Verein für Jugend und Kulturarbeit im Kreis Segeberg (VJKA), der Kreisjugendring (KJR) und die Volkshochschule Bad Segeberg.

Im November wieder als Präsenzveranstaltung

"Wir wollten nach der Absage von ’Jugend im Kreistag’ im November 2020 eine Alternative bieten und es auf Anregung der Bildungsplaner Sophie Baierl (KJR) und Torben Hermann (VJKA) digital versuchen", erklärte Angela Klimpel vom Fachdienst Kita, Jugend, Schule Kultur. Es habe alles hervorragend funktioniert, lobte Cordula Schultz. "Es hat Spaß gemacht, mit anderen über politische Themen zu diskutieren und neue Perspektiven kennenzulernen", sagte die 14-jährige Teilnehmerin Lill-Märtha Stegmann.

Die nächste Folge in der traditionsreichen Reihe Jugend im Kreistag soll, möglichst in Präsenz, vom 22. bis 24. November laufen.