Er oder sie habe sich in den Sommerferien angesteckt und "hatte in den Ferien engeren Kontakt zu Schülern von verschiedenen Schulen im Kreis." Alle diese Kontaktpersonen seien aber bereits in Quarantäne. Sie hätten ihre Schulen daher in diesem Schuljahr noch nicht besucht.

Fazit von Müller: "Aktuell haben wir kein Ausbruchsgeschehen an Schulen." Die Infektionsquelle sei unbekannt. Ob es sich um einen Jungen oder ein Mädchen handelt, teilte sie nicht mit.

"Kein Ausbruchsgeschehen an Schulen"

Bis Ende Juli waren 13 Schüler im Alter zwischen sechs und 17 Jahren nachweislich mit dem Coronavirus infiziert gewesen. Zwölf der 13 Fälle fielen in die Zeit, als die Schulen geschlossen waren. Das 13. Kind war infiziert, als die Schulen mit reduziertem Unterricht gestartet waren.

Bei einer Lehrerin an einer Schule in Bad Segeberg war vor den Sommerferien eine Corona-Infektion nachgewiesen worden. Die Frau hatte sich an einer sogenannten Prävalenztestung des Landes mit mehr als 500 freiwilligen Schulbeschäftigten beteiligt.

Donnerstag kein neuer Fall im Kreis Segeberg

Erstmals seit mehreren Tagen meldete der Kreis Segeberg am Donnerstag keinen neuen Positiv-Fall. Zuvor waren seit dem vergangenen Wochenende 14 Fälle dazugekommen.

Die Zahl der Infizierten ist gesunken auf 17 Segeberger. Zwei Personen sind zwischenzeitlich genesen. Insgesamt 94 Personen sind derzeit in Quarantäne, 14 mehr als am Vortag.

Sieben Menschen waren an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

Seit Februar 375 als infiziert gemeldet

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis seit Beginn der Epidemie Ende Februar liegt damit unverändert bei 375. Insgesamt wieder genesen davon sind 351 Menschen. 1293 Segeberger haben ihre Quarantäne verlassen können.

