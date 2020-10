Das Coronavirus treibt den Kreis Segeberg um. Fünf neue Fälle wurden Dienstag gemeldet, in den vergangenen sieben Tagen 57. Die Kreispolitik gibt sich entspannt zum Spitzenwert. Die Arbeit für den Kreisinfektionsschutz aber ist immens. Selbst Landrat Jan Peter Schröder (parteilos) half schon aus.

Corona im Kreis Segeberg: Selbst der Landrat half schon an der Hotline aus

Von Gerrit Sponholz