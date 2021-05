Innerhalb eines Monats hat sich die Zahl der Neuinfektionen im Kreis Segeberg halbiert. In Wahlstedt und im Amt Leezen wurden in den vergangenen sieben Tagen sogar gar keine neuen Fälle gemeldet, geht aus aktuellen Daten des Kreises hervor. Relativ hoch sind die Zahlen in den Orten an der Achse A7.