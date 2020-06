So wenig Erkrankte wie seit langem nicht

Kreis Segeberg

Am Mittwoch ist, wie schon an den Vortagen, kein neuer Patient hinzugekommen. Seit Ende Februar waren 332 Segeberger positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Von denen sind 311 wieder genesen. Fünf Menschen waren mit oder an Covid-19 gestorben. Der Großteil der Verstorbenen waren Menschen Mitte 70.

Vier große Ausbruchsherde

Größere Ausbrüche hatte es in drei Altenheimen, zuletzt in Sülfeld, und rund um den Schlachthofbetrieb in Bad Bramstedt gegeben.

In Quarantäne befinden sich noch 45 Menschen, wieder aus dieser entlassen sind 1192, teilte eine Sprecherin des Kreises mit.

