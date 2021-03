Bad Segeberg

Nachdem zunächst neun Personen als nachweislich mit Corona infiziert galten (sieben Mitarbeitende und zwei Kinder), sei die Anzahl mittlerweile auf knapp 30 angestiegen, sagte die Sprecherin der Kreisverwaltung, Sabrina Müller, am Donnerstag.

Bei 20 weiteren Jungen und Mädchen sei das Virus bislang nachgewiesen worden. „Teilweise sind bereits auch Elternteile infiziert.“ Es werde geprüft, so Müller weiter, ob es sich bei dem Erreger um die britische Virusvariante handelt. „Wann die Ergebnisse vorliegen, ist derzeit nicht bekannt.“

110 Erwachsene und Kinder getestet

Rund 110 Erwachsene und Kinder seien am Mittwoch getestet worden. Weitere Abstrichergebnisse ständen aus. Wann die Einrichtung wieder öffnen könne, stehe derzeit noch nicht fest. Die Ermittlungen des Infektionsschutzes dauerten an.

Die britische Virusvariante B.1.1.7 greift im Kreis Segeberg weiter um sich. In den vorigen Wochen wurde bislang 80 Mal diese Virusmutation kreisweit bei Neuinfizierten ermittelt. Allein neun Fälle waren am Donnerstag neu hinzugekommen. Diese Virusvariante ist ansteckender als der Wildtyp.

Von Mittwoch auf Donnerstag gab es generell 51 Neuinfektionen mit dem Coronavirus. Damit haben sich mittlerweile 4580 Segeberger angesteckt.

Derzeit 593 Segeberger infiziert

Derzeit sind 593 Menschen infiziert (plus 50 zu Mittwoch). 27 von ihnen müssen in Kliniken behandelt werden (plus zwei), darunter fünf auf Intensivstationen (unverändert). Die Inzidenz, die Summe der Neuinfektionen in sieben Tagen und pro 100.000 Einwohner, stieg von 71,4 auf 74,3.

Das Virusgeschehen bewog das Land, ab Montag die Schüler im Kreis Segeberg in den Wechselunterricht zu schicken und den Regelbetrieb in Kitas einzuschränken.

Von Thorsten Beck und Gerrit Sponholz