Ab Montag, 15. März, geht der Kreis Segeberg in den verschärften Lockdown. Nur halbe Schulklassen dürfen noch in Präsenzunterricht, Kitas müssen den Regelbetrieb einschränken. KN-online schildert, wie sie sich vorbereiten. Und Kritik wird laut, dass das Land so kurzfristig entschieden habe.