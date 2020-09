Kreis Segeberg

Am Sonnabend wurde eine Person gemeldet, die positiv getestet worden war. Die Infektionsquelle ist unbekannt, sagte ein Kreissprecher am Montag.

Am Montag folgten zwei weitere Fälle. Hier handelte es sich um zwei Haushaltskontakte zu einem positiven Fall. Die beiden Betroffenen waren bereits in Quarantäne.

Anzeige

449 Segeberger bislang infiziert

Seit Ende Februar haben sich damit 449 Segeberger mit dem Coronavirus angesteckt. Als nicht mehr infektiös gelten 424 Menschen. Sieben Bürger, meist höheren Alters, waren bislang an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

Weitere KN+ Artikel

Aktuell sind also 18 Personen mit Corona infiziert. Das sind vier weniger als am Freitag. In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 251 Personen, drei weniger als am Freitag. Wieder aus der Quarantäne entlassen sind 1640.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.