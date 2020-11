Die tragischen Corona-Fälle im Alten- und Pflegeheim Steertpogghof in Norderstedt nehmen kein Ende. Erneut sind zwei Menschen dort in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. Mittlerweile beläuft sich die Zahl der Toten dort auf neun. In der Flüchtlings-Landesunterkunft in Boostedt gibt es einen Coronafall.