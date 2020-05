Verena Jeske: "Die Angst ist spürbar"

Bad Bramstedt

Es gebe Verunsicherung, viele Bürger würden sich mit ihren Sorgen an die Bürgermeisterin wenden. Mittlerweile wurden im Kreis Segeberg rund um den Schlachtbetrieb Vion 49 Menschen positiv auf Corona getestet. Ein Großteil der Infizierten wohnt in Bad Bramstedt und Umgebung. 43 der getesteten Personen arbeiten direkt bei Vion, sechs sind enge Kontaktpersonen. Insgesamt waren am Mittwochnachmittag in diesem Zusammenhang 145 Menschen in angeordneter Quarantäne: 110 sind Mitarbeiter, 35 sind Kontaktpersonen.

Rumänen sollen nicht "angemotzt" werden

"Ich kann nur einfangen, was mir berichtet wird, und es an den Kreis Segeberg weiterleiten", sagt Verena Jeske. Mehr dürfe sie auch nicht machen: "Da gibt es eine Aufgabenaufteilung, die vielen nicht klar ist. Das Kümmern endet für Bürgermeister an einem bestimmten Punkt." Wichtig sei ihr, dass die rumänischen Mitbürger nicht abgestempelt oder gar "angemotzt" werden, weil sie sich frei in der Stadt bewegen. "Viele von ihnen arbeiten beim Bau und leben schon jahrelang bei uns", sagt Jeske.

Anzeige

Vater ist Kontaktperson, Kind kommt nicht zur Schule

Für etwas mehr Aufregung sorgte am Montag ein Fall in der Grundschule am Maienbeeck. Viele der Schüler dort haben ausländische Wurzeln. "Wir hatten am Wochenende von den Corona-Fällen in Bad Bramstedt erfahren und waren erstmal sehr verunsichert", erzählt Ute Rehder, stellvertretende Schulleiterin. Schnell wurde überprüft, wessen Eltern bei Vion arbeiten. "Und das war nur ein Kind, zumindest von dem wir es verbindlich wussten", so Rehder.

Weitere KN+ Artikel

Der Vater des Schülers sei aber nur als Kontaktperson in Quarantäne und nicht selbst infiziert, weshalb sein Kind durchaus die Schule besuchen dürfe. "Die Eltern hatten das Kind aber sicherheitshalber zu Hause gelassen, von sich aus", erzählt Rehder. Demnach habe keine Gefahr bestanden. Allerdings wurde dieses Kind noch nicht getestet, "weil es keine Symptome hat, wurde uns vom Gesundheitsamt erklärt", so Rehder.

Hysterie unter Elten habe es nicht gegeben. Lediglich eine Mutter habe ihr Kind aus der Schule genommen, aus Vorsicht, weil sie vorerkrankt ist. "Das steht allen Eltern frei", sagt die Lehrerin. Insgesamt sei alles moderat abgelaufen: "Bei uns gibt es keine schlechte Stimmung."

Familienmitglieder dürfen sich frei bewegen

"Wenn sich jemand mit Corona infiziert, müssen alle im Haushalt lebenden Personen in Quarantäne. Wenn man aber nur Kontaktperson eines Infizierten ist und unter Quarantäne steht, dürfen die Familienmitglieder sich frei bewegen. Solange, bis die Kontaktperson Symptome aufweist oder positiv getestet wurde", erklärt Sabrina Müller, Sprecherin des Kreises Segeberg.

Das seien auch die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts. Im Falle der bei Vion Beschäftigten seien alle Kontaktpersonen bisher einmal getestet worden. Wann eine Quarantäne aufgehoben wird, darf nur der Infektionsschutz entscheiden.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Zwei Arztpraxen waren geschlossen

Auch unter den Senioren gebe es keine Panik oder Hysterien, sagt Hartmut Heidrich, Vorsitzender des Seniorenbeirats Bad Bramstedt. "Es ist überwiegend ruhig. Bei uns sind noch keine besorgten Anrufe oder Mails eingegangen."

Ein wenig Panik wurde in Bad Bramstedt allerdings verbreitet, nachdem zwei Arztpraxen kurzzeitig schließen mussten. Doch es stellte sich heraus, dass es alles nicht so war, wie angenommen. Die Hausarztpraxis von Dr. Jens Alnor blieb drei Tage geschlossen, weil ein Patient verdächtige Symptome aufwies. Der Verdacht bestätigte sich aber nicht. Auch die Gemeinschaftspraxis im Sommerland empfing am Montag keine Patienten, da eine Mitarbeiterin Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Lesen Sie auch:Bauern wehren sich gegen Generalverdacht

Mehr aus der Region lesen Sie hier

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos: