"Vertraglich ist alles längst abgesichert, die Bands sind gebucht, der Sicherheitsdienst und die Sanitäter auch", erklärt Ingo Micheel. Sollte das Bad Segeberger Stadtfest doch nicht wie geplant am letzten August-Wochenende stattfinden können, dann liegt es nicht an seiner mangelnden Vorbereitung. Und was wird aus den Karl-May-Spielen?