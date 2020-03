Erster Patient in Paracelsus-Klinik

In der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg liegt derzeit eine Patientin aus Seth, die an Corona erkrankt ist. Ihr Ehemann, der mit den gleichen Symptomen ebenfalls in der Klinik ist, wurde bereits zwei Mal negativ getestet. Wie die Klinik mit den ersten Patienten umgeht, verrät Dirten von Schmeling.