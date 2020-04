Trotz Corona: Die Politik steht nicht still

Kaltenkirchen

Genauer gesagt am 28. April. Da werden sich die Stadtvertreter, Bürgermeister Hanno Krause und Bürgervorsteher Hans-Jürgen Scheiwe in der Sporthalle am Marschweg treffen, um wichtige, nicht aufschiebbare Themen zu bearbeiten.

"Dort ist genügend Platz für räumlichen Abstand der Beteiligten. Wir haben diese Sporthalle grundsätzlich als 'besondere Stätte in Bezug auf die Krise' eingerichtet", informiert Bürgermeister Hanno Krause.

Entscheidungen ohne Ausschüsse

Nicht aufschiebbare Entscheidungen sollen also am 28. April ohne Beteiligung der Ausschüsse getroffen werden. "Das Vorgehen wurde mit der Kommunalaufsicht abgestimmt", sagt Krause: "Ab wann der normale Sitzungsbetrieb wieder aufgenommen werden kann, steht noch nicht fest." Alle Ausschusssitzungen für März und April wurden bereits abgesagt.

Viele Themen auf der Tagesordnung

Auf der Tagesordnung der einzigen Stadtvertretersitzung in diesen Monaten stehen der Nachtrag für Haushalt und Stellenplan, die Nachbesetzung des Platzes einer FDP-Stadtvertreterin nach deren Rücktritt, ein Grundstücksverkauf zu einer Gewerbeansiedlung im B-Plan 80 sowie der städtebauliche Vertrag zur Ansiedlung des DRK neben der Feuerwache.

Außerdem wird ein Ingenieursvertrag vergeben für die Kanalisierung in der Ortelsburger und der Neidenburger Straße. "Es wird auch um Verlängerungen von Bauverpflichtungen in Kaufverträgen mit der Stadt gehen", sagt Krause: "Damit wir die Unternehmen in der jetzigen wirtschaftlichen Situation nicht zum Baubeginn zwingen müssen."

Stadtvertreter werden regelmäßig informiert

Weiterhin sollen die Elternbeiträge der Kaltenkirchener Kitas ab dem 1. August festgelegt werden. "Eventuell werden wir auch entscheiden, wie wir mit den Elternbeiträgen in der Corona-Zeit umgehen", so Krause. Und auch die nächste Entscheidung in Sachen Rathausanbau wird in der Sitzung entschieden. "Dafür bereiten wir gerade eine Beschlussvorlage vor", sagt der Bürgermeister.

Kontakt zu den Stadtvertretern hält das Rathaus in diesen Zeiten über E-Mails und Telefonate. Einmal in der Woche trifft sich der Bürgermeister mit dem Bürgervorsteher zur aktuellen Lage. "Herr Scheiwe ist der einzige aus der Stadtvertretung, der noch Zugang zum Rathaus hat", sagt Krause. Jeden Montag bekomme die Stadtvertretung einen zusammenfassenden Bericht aus dem Rathaus zur allgemeinen Lage bezüglich Corona.

Noch keine Sanktionen vom Ordnungsamt

Der Dienst im Ordnungsamt läuft weiter. Personalaufstockungen gab es bezüglich der Kontaktverbots-Kontrollen nicht. "Aber die Politessen helfen mit und es gibt enge Kooperationen mit der Polizei und dem Security-Unternehmen Pütz", so Krause: "Verstöße gibt es aktuell zum Glück kaum."

Die Kaltenkirchener halten sich weitgehend an die Regeln, auch auf dem Wochenmarkt werde sich diszipliniert verhalten. Dauercamper wurden höflich aufgefordert, weiterzureisen und Gruppenbildungen wurden aufgelöst. Ordnungsbehördliche Sanktionen habe es noch nicht gegeben. Krause: "Ich bin den vorbildlichen Bürgern und unserem Helfernetzwerk sehr dankbar."

