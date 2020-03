Corona: Praxis geschlossen, alle in Isolation

Henstedt-Ulzburgs Bürgermeister Stefan Bauer wird nun doch nicht weiter seinen Urlaub unter der Sonne Griechenlands verbringen. Am Freitag erklärte er via sozialer Medien, wieder in Henstedt-Ulzburg zu sein. Es hatte Kritik an Bauer gegeben, der in der Corona-Krise lieber am Mittelmeer war.