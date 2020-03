"Bisher kannte niemand Betroffene"

Negernbötel

„Bisher kannte hier niemand einen Betroffenen“, berichtet Timme im Gespräch mit KN-Online. Das Virus war weit weg. Wie sollte man sich schon in einem kleinen Dorf wie Negernbötel anstecken? Solche Argumente hörte Timme häufiger. „Nun ist das Virus aber viel näher dran. Die Leute sollen einfach auf sich achten.“

Kontaktsperre beachten

Der Bürgermeister möchte keine Panik verbreiten. Aber er bittet eindringlich darum, sich an die Regeln zu halten. Sich nicht mit mehreren Leuten zu treffen, unnötige Kontakte zu meiden, Abstand zu halten, die Sache nicht zu leichtfertig zu nehmen. „Wir haben doch auch viele ältere Menschen im Dorf“, sagt Timme.

Viele würden sich an die Vorgaben halten, aber er habe auch vereinzelt gesehen, dass es zum Beispiel noch Menschen gibt, die den Spielplatz nutzen.

Den Betroffenen gehe es gut

Den betroffenen Infizierten gehe es den Umständen entsprechend gut, sagt Timme. Aus der Nachbarschaft wisse er, dass die Betroffenen auch mit notwendigen Dingen versorgt würden.

Täglich meldet der Kreis Segeberg aktuelle Infektionszahlen. Am Montagabend hatte Kreissprecherin Sabrina Müller vier neue bestätigte Covid-19-Infektionen im Kreis gemeldet. Damit steigt die Gesamtzahl der labordiagnostisch bestätigten Fälle auf 34.

In zwei Fällen handele es sich um Reiserückkehrer, teilt Müller mit. Sie hatten wenige Kontaktpersonen, die alle ermittelt und abgesondert seien. Bei den beiden anderen Fällen sei der Infektionsweg nicht bekannt. „Beide sind in häuslicher Isolation. Kontaktpersonen gab es keine“, so Müller. Weitere Angaben zu den Betroffenen macht der Kreis nicht.

