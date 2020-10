Ein Coronaausbruch in einem Altenheim sowie in einer Kita in Norderstedt und insgesamt 26 neue Infektionen meldet der Kreis Segeberg am Freitag. Landrat Jan Peter Schröder rechnet damit, dass der Grenzwert von 35 Infektionen binnen einer Woche auf 100.000 Einwohner am Wochenende überschritten wird.