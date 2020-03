Corona: 80 Fälle im Kreis Segeberg

Kreis Segeberg

Damit steigt die Zahl der bestätigten Erkrankungen im Kreis Segeberg auf 80.

50 Corona-Fälle in einer Woche

50 waren es in der vergangenen Woche, wie das Land ausgewertet hat. Im Vergleich mit anderen Kreisen in Schleswig-Holstein liegt Segeberg im Mittelfeld bei den Infektionszahlen. Auf 100.000 Einwohner kamen hier 28,8 Corona-Fälle in den zurückliegenden drei Wochen. Im am stärksten betroffenen Kreis Pinneberg sind es 62, in Ostholstein sind es bisher lediglich 11,5.

Lesen Sie auch:1053 bestätigte Fälle in Schleswig-Holstein

Wo sich die neu infizierte Person angesteckt hat, "bleibt unklar", teilt Kreissprecherin Sabrina Müller mit. "Die Kontaktpersonen sind alle ermittelt und mit einer Quarantäne belegt."

Mehr als 300 Menschen in Quarantäne

Aktuell seien 315 Segeberger in Quarantäne, so Müller weiter. Häusliche Isolation wird vom Infektionsschutz angeordnet, wenn jemand Kontakt zu einem Infizierten hatte.

Lesen Sie auch:Hunderte in Quarantäne - Infektionsschutz im Dauereinsatz

Längst nicht immer werden Kontaktpersonen auch krank. 276 Segeberger konnten in den zurückliegenden Tagen die Quarantäne auch wieder verlassen.

Als genesen gelten inzwischen 16 Segeberger.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Diese Künstler standen auf der KN-Bühne

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Mehr aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.