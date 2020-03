Ehepaar nach Urlaub im Krankenhaus

Seth

Die Brüder Ole und Henry Timm führen zusammen erfolgreich eine Tischlerei in Seth. Zum Glück für ihre Firma waren sie nicht gemeinsam im Skiurlaub in Österreich. Denn Henry Timm (57) und seine Frau Silvia (59) sind krank aus dem Urlaub in Tirol zurückgekehrt. Das war bereits am 1. März. Jetzt, mehr als zwei Wochen später, liegen beide in der Paracelsus-Klinik Henstedt-Ulzburg. Dort sind sie die ersten Corona-Fälle, die stationär aufgenommen wurden.

Frau positiv, Mann negativ

Allerdings wurde bislang nur Silvia Timm positiv auf Covid-19 getestet, bei ihrem Mann, der die gleichen Symptome wie Fieber, Erbrechen und Durchfall hat, fiel der Test negativ aus. "Wahrscheinlich hat er sich nur eine normale Grippe geholt", vermutet sein Bruder Ole Timm. Doch Henry Timm wurde gestern ein zweites Mal getestet - das Ergebnis steht noch aus. "Wenn er es bisher nicht hatte, hat er es jetzt bestimmt", sagt Ole Timm: "Sie liegen ja beide in einem Zimmer."

Bis zum Test dauerte es vier Tage

Aber zurück zum Anfang: Nach der Rückkehr aus dem Urlaub hat sich das Ehepaar am Montag, 2. März, gleich beim Gesundheitsamt gemeldet. "Sie fühlten sich ja krank und kamen aus Österreich", sagt Ole Timm. Doch zu diesem Zeitpunkt galt ihr Urlaubsort noch nicht als Risikogebiet. Deshalb sah das Gesundheitsamt zunächst von einem Test ab. "Sie wurden aber morgens und abends von denen angerufen", erzählt Ole Timm.

Da es Henry Timm noch nicht so schlecht ging wie seiner Frau, war er Montag und Dienstag noch auf den Beinen. "Er hatte aber mit niemandem körperlichen Kontakt", sagt sein Bruder. Am Dienstag sei ein Arzt vorbeigekommen, der bei Silvia Timm die Vitalfunktionen kontrollierte - einen Test gab es immer noch nicht. Erst am Donnerstagabend, als feststand, dass auch Tirol Risikogebiet ist, kam ein Krankenwagen vorbei und das Paar wurde getestet.

Ehepaar auf dem Weg der Besserung

Die Ergebnisse erhielt das Paar erst am Montag darauf, noch am selben Abend riefen sie einen Krankenwagen, der sie in die Paracelsus-Klinik brachte. "Es ging ihnen so schlecht, dass sie sich nicht umeinander kümmern konnten", erzählt Ole Timm. In der Klinik liegen die beiden Sether heute noch, aber es gehe ihnen schon viel besser, weiß der Bruder, der täglich mit den beiden telefoniert. "Sie erzählen, dass die Betreuung in der Klinik hervorragend ist."

Gespannt auf Ergebnis des zweiten Tests

Ole Timm wurde übrigens nicht getestet, auch sonst niemand aus der Familie. "Wir haben keine Symptome und hatten keinen Kontakt mit meiner Schwägerin", sagt Ole Timm, der mit den Gerüchten um die Familie ordentlich zu tun hatte. "Ständig wurde ich angeschrieben, einige dachten sogar, ich hätte Corona." Um den Mitmenschen zu zeigen, dass es ja nicht die Pest sei und dass es allen gut gehe, wolle die Familie damit an die Öffentlichkeit gehen. "Jetzt sind wir gespannt, wie der zweite Test bei meinem Bruder ausfällt."

