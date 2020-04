Eis und gebrannte Mandeln im Drive-in

Schmalfeld

Die beiden Schmalfelder Kleinunternehmer haben sich zusammengetan und am Sonnabend um 15 Uhr auf einer Grünfläche in der Nähe der Schule in der Dorfmitte in ihrer Heimatgemeinde einen Drive-in errichtet, um dort ihre Produkte anzubieten. Offensichtlich stießen sie damit in eine Marktlücke, denn der Besucherandrang war sofort groß. "Wir sind Bürgermeister Klaus Gerdes und dem zuständigen Amt Kaltenkirchen-Land sehr dankbar, dass sie uns das hier ermöglichen", sagt Nülken.

Normalerweise hätte er mit seinem Geschäft für Eis-Spezialitäten der besonderen Art bis zum 26. April auf dem Hamburger Frühlingsdom gestanden. "Wir waren für die ganze Saison ausgebucht, alles lief prima an", so der Besitzer. Nach dem Dom standen zum Beispiel noch Hamburger Hafengeburtstag, Kieler Woche oder auch Veranstaltungen in Düsseldorf und Oldenburg auf dem Programm.

Zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit

"Alles abgesagt", bedauert Nülken, der seine zehn Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. Finanzielle Staatshilfe hat er schon im März beantragt, aber bis heute noch kein Geld gesehen. Für seine Branche sieht er schwarz. "Wir wollen alle nicht betteln gehen. Wir hoffen, dass man uns wenigstens etwas arbeiten lässt." Er befürchtet, dass die Hälfte aller Schausteller aufgeben muss, wenn in diesem Jahr nichts mehr laufe. "Zieht sich die Corona-Krise auch noch nächstes Jahr so hin, wird es danach keine Jahrmärkte mehr geben", befürchtet Nülken, denn das werde seine Branche nicht überleben. Jetzt wenigstens in seinem Heimatdorf seine speziellen Angebote wie Frozen Joghurt, Softeis in allen Variationen oder sein Liquid Nitrogen Icecream verkaufen zu können, sei schön und allemal besser, als untätig zu Hause zu sitzen.

Noch keine staatlichen Hilfen bekommen

Das sehen auch Ruth Frakowiak und Wissam Mansour so. Deshalb waren sie auch gleich begeistert, als Nülken ihnen von seiner Idee erzählte. "Wir hatten jetzt und für den gesamten Sommer Standplätze in ganz Norddeutschland. Alles gestrichen", sagen beide. Auch sie haben noch keine staatlichen Hilfen bekommen, hofften jetzt auf etwas Einkommen in Schmalfeld.

Kunden standen Schlange

Und die Kunden standen bei Younes Fruchtparadies Schlange, um sich mit den mit Schokolade überzogenen Fruchtspießen, Nussspezialitäten oder auch frisch gebrannten Mandeln einzudecken. Bei dem schönen Wetter am Sonnabend bevorzugten die Gäste, lieber zu Fuß zu den beiden Geschäften zu gehen. Dabei achteten alle auf den gebührenden Abstand. Sollte es aber mal kräftig regnen, steht der großzügige Drive-in-Parcours zur Verfügung. "Darauf haben wir Wert gelegt", sagt Nülken. Die beiden Geschäfte wollen künftig täglich von 13 bis 18 Uhr öffnen.

Von Klaus-Ulrich Toedter