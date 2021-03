Kreis Segeberg

Allerdings sank die allgemeine Aufklärungsquote, von 53,9 auf 52,3 Prozent. Die Polizeidirektion Bad Segeberg versucht in ihrer Kriminalstatistik für 2020 aber zu beruhigen. "Die Wahrscheinlichkeit, Opfer einer Straftat zu werden, ist im Kreis Segeberg geringer als in den großen Städten und vielen anderen Kreisen im Land."

Der Newsletter der Segeberger Zeitung Alles Wichtige aus dem Kreis Segeberg. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Veränderungen zu 2019 erklärt sich die Kripo mit üblichen Schwankungen. Und damit, dass ohnehin nicht alle Straftaten auch registriert werden: Weil sie nicht angezeigt wurden, die Polizei anders kontrolliert hat, das Strafrecht oder die statistischen Regeln geändert wurden.

17,1 Millionen Euro Schaden durch Verbrechen

Klar sei aber: Durch die Coronakrise seit dem Frühling 2020 und zahlreiche Bewegungseinschränkungen wurden den Verbrechern Gelegenheiten genommen. Bestimmend bleiben Diebstahl, Betrug, Raub, Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zugenommen haben Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und die häusliche Gewalt, abgenommen Wohnungseinbrüche. Der Gesamtschaden aller Straftaten lag bei 17,1 Millionen Euro. Weit überwiegend sind Männer der Straftaten verdächtig.

Morde

Von 23 auf sieben ging die Zahl der Straftaten gegen das Leben zurück. Was allerdings auch damit zu hat, dass es 2020 weniger Steinwürfe von Brücken auf Autobahnen und Bundesstraßen gegeben hat. Die Staatsanwaltschaften stufen dies oft als versuchte Tötungsdelikte ein. Rund 86 Prozent der Straftaten gegen das Leben werden aufgeklärt.

Körperverletzungen

2008 Rohheitsdelikte wurden erfasst, rund 50 weniger als 2019. 92 Raube wurden festgestellt, nach 61 im Vorjahr. Meist geschehen sie auf öffentlichen Wegen. Einmal wurde eine Spielhalle überfallen, einmal eine Postfiliale. Um fast 30 Prozent zugenommen haben Fälle von Nötigung. 372 Mal wurde häusliche Gewalt ausgeübt, 27 mehr als 2019.

Lesen Sie auch: Polizei fasst drei junge Intensivtäter

17 Mal wurde Personen nachgestellt (Stalking). 186 Sexualdelikte (plus 17) musste die Kriminalpolizei aufnehmen. Fast 90 Prozent wurden aufgeklärt. Darunter sind 19 Vergewaltigungen, acht sexuelle Übergriffe und Nötigung sowie 36 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern (plus fünf). 40 Mal wurden Polizeibeamte attackiert.

Brandstiftungen

Von 65 auf 93 stieg die Zahl der Brandstiftungen. Knapp die Hälfte konnte aufgeklärt werden. Die Polizei ermittelte bei 39 Bränden, dass sie eine technische oder unbekannte Ursache hatten.

Diebstahl

4802 Mal schlugen Diebe zu, nach 5788 Fällen 2019. Nur jeder vierte Diebstahl konnte aufgeklärt werden. Weiter zurückgegangen ist der Wohnungseinbruchsdiebstahl. Eine Rolle könnte 2020 gespielt haben, dass wegen der Coronabeschränkungen viele Menschen derzeit zu Hause sind und dort arbeiten. Allerdings hält der Trend seit fast zehn Jahren an. Die Polizei rechnet das auch der Arbeit ihrer "Sonderkommission Wohnung" an.

Lesen Sie auch: Schleswig-Holsteiner haben weniger Angst vor Kriminalität

Im Landesvergleich liegt Segeberg dagegen noch relativ weit oben. Das wird seit Jahren damit begründet, dass es hier viele Straßen und Bahnen nahe Hamburg gibt, auf denen Einbrecher schnell an- und abreisen können. Die Aufklärungsquote sank von 18,1 auf 7,7 Prozent, und schwankt seit Jahren stark. Ähnlich niedrig ist sie bei den 88 Fällen von Kraftfahrzeugdiebstahl und 872 von Raddiebstahl. Bei den 760 Taten von Ladendiebstahl wurden fast 90 Prozent der Diebe geschnappt.

Internetkriminalität

Ware wird bestellt, aber nicht bezahlt, oder bezahlte Ware nicht geliefert. 752 Mal war dies der Fall. 68 Prozent werden aufgeklärt. Insgesamt wurde 2036 Mal gefälscht oder ein Mensch um Vermögen betrogen. Über 30 Mal wurde Kinderpornografie verbreitet.

Rauschgiftdelikte

951 Drogendelikten ging die Kripo nach, klärte 86 Prozent auf. Ein Jahr zuvor waren noch 777 Fälle aufgenommen worden. Vor allem geht es um Cannabis, selten um Heroin oder Kokain. Zunehmend werden Amphetamine konsumiert. Zwei Menschen starben an Drogenkonsum.

Sachbeschädigungen

Unter "Sonstiges" laufen in der Statistik 1744 Fälle von Sachbeschädigungen und 580 Beleidigungen. Beide Bereiche nahmen deutlich zu.

Jugendstraftaten

1301 Tatverdächtige waren Menschen unter 21 Jahren. Meist wird ihnen Straßenraub, Graffiti, Diebstahl, Betäubungsmittelverstoß und Körperverletzung vorgeworfen. Tendenziell sinken die Zahlen seit einigen Jahren.

Asyl

Nur noch 448 Mal wurde gegen das Aufenthalts-, Asyl- und Freizügigkeitsgesetz verstoßen. Seit dem Jahr 2016 mit damals 2533 Fällen geht die Zahl stetig zurück. In der Landesunterkunft in Boostedt wurden bei laut Kripo "in etwa gleichbleibenden Belegungszahlen" 47 Prozent weniger Straftaten registriert: 176 Fälle. Meist handelt es sich um Rohheitsdelikte, Missbrauch von Notrufen und Sachbeschädigungen. Die Polizei spricht von "Delikten, die typisch für Konflikte innerhalb des sozialen Nahraums sind."

Lesen Sie auch: Im Corona-Jahr 2020: Zahl der extremistischen Straftaten gestiegen

In Boostedt selbst sank die Zahl der erfassten Ladendiebstähle von 112 auf 47. Für die Landesunterkunft im Levo-Park in Bad Segeberg legte die Polizei wegen geringer Öffnungszeit und Belegungszahl keine Daten vor.

Täter

Bei 7307 aufgeklärten Straftaten wurden 6173 Tatverdächtige ermittelt. Rund 77 Prozent sind Jungen oder Männer. Zu rund 80 Prozent handelten Täter alleine. Jeder dritte Tatverdächtige war polizeibekannt. Zwölf Prozent standen unter Alkoholeinfluss. 72 Prozent der Verdächtigen wohnten im Kreis Segeberg, jeder zweite Tatverdächtige sogar im Ort des Geschehens. 461 Verdächtige waren älter als 60 Jahre, 249 bis 14 Jahre.

Opfer

"Jugendliche und Heranwachsende sind nicht nur als Tatverdächtige, sondern auch als Opfer überrepräsentiert", stellt die Kripo fest. 2708 Opfer wurden gezählt, darunter rund 25 Prozent 21 Jahre oder jünger. Ihr Anteil an der Wohnbevölkerung liegt nur bei 20 Prozent. 171 Opfer waren über 60 Jahre alt. "Eine besondere Gefährdung der Senioren kann nicht festgestellt werden", versucht die Kripo zu beruhigen.