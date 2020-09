Kreis Segeberg

Rede und Antwort steht Nikolaus Schmidt, Pressesprecher der KV Schleswig-Holstein.

KN-online: Mit dem Herbst füllen sich die Wartezimmer in den Arztpraxen: Wie sollen dort mögliche Corona-Ansteckungen vermieden werden?

KVSH-Pressesprecher Nikolaus Schmidt: Die Ärzte habe inzwischen Infektsprechstunden eingerichtet, in denen die Patienten räumlich und zeitlich voneinander getrennt werden.

Welche Infekte sind gemeint?

Es sind immer solche Symptome gemeint, wenn jemand Husten, Fieber, Schnupfen, Gliederschmerzen hat.

Vor Arztbesuch Praxis anrufen

Sollen Patienten nur noch mit Termin in die Sprechstunde kommen?

Ja, es wird geraten, seinen Arzt vorher anzurufen, um zu gewährleisten, dass infektiöse Patienten nicht auf die anderen Patienten treffen. Zumal in den Praxen auch Abstandsregeln gelten, also in den Wartezimmern deutlich weniger Platz zur Verfügung steht.

Wird künftig auch wieder fernmündlich eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) ausgestellt?

Bezüglich der AU gilt nach wie vor die aktuelle Regelung, dass das persönliche Erscheinen notwendig ist.

Zum Hausarzt oder Telefon 116117?

Das Coronavirus zirkuliert noch. Wie sollen sich Segeberger verhalten, wenn sie jetzt im Herbst starke Erkältungssymptome zeigen: Zum Hausarzt gehen, oder Telefon 116117 wählen?

Sie sollen nach wie vor die Infektsprechstunden in Anspruch nehmen bei ihrem Hausarzt und vor einem Besuch anrufen. Infektsprechstunden werden inzwischen in Schleswig-Holstein in knapp 2000 Praxen von über 3000 Ärzten angeboten. Wer Infektsprechstunden anbietet, findet man in unserer Arztsuche, wenn man das entsprechende Häkchen setzt. (https://arztsuche.kvsh.de/). Wer außerhalb der Sprechstundenzeiten der Ärzte Beschwerden hat, kann die 116117 wählen. Wer starke Bauchschmerzen in der Nacht oder hohes Fieber am Wochenende hat, kann sich an den ärztlichen Bereitschaftsdienst der KVSH wenden. Er wird dann an eine Anlaufpraxis vermittelt, wo er medizinische Hilfe erhält.

Sind die niedergelassenen Ärzte gewappnet für die schwierigen kommenden Monate; falls nicht, woran hapert es?

Die Ärzte sind ausreichend gewappnet. Diese Rückmeldung bekommen wir auch aus den Praxen.

Schutzausrüstung ausreichend vorhanden

Gibt es genügend Schutzausrüstung in den Praxen?

Es gibt ausreichend Schutzmaterial, das die Ärzte über die KV beziehen können. Das Lager ist gefüllt. Die Bestell- und Lieferprozesse funktionieren.

Die niedergelassenen Ärzte kümmern sich auch um die aktuell Corona-Infizierten, rufen Sie an. Worüber sprechen Arzt und Patient?

Beim Monitoring der Covid-19 Patienten ruft der Arzt den Patienten zweimal täglich an und erkundigt sich dezidiert nach dessen gesundheitlichem Zustand: Wie ist die Temperatur, wie ist der Sauerstoffgehalt im Blut, gibt es Husten, Hals, Gliederschmerzen oder Geschmacksverlust? Wichtig ist hierbei, den Verlauf der Beschwerden genau zu beobachten, um dann zu entscheiden, ob der Patient klinisch betreut werden muss oder ob sich der Zustand bessert, beziehungsweise er in der ambulanten Betreuung bleiben kann.

Gerät für Infizierte, um Sauerstoffgehalt zu messen

Wie können Patienten zu Hause den Sauerstoffgehalt im Blut messen? Stellt die KVSH Messgeräte zur Verfügung?

Ja, die Patienten erhalten ein entsprechendes Gerät.

Wie bewertet die KV die Zusammenarbeit mit dem Infektionsschutz des Kreises Segeberg?

Es besteht eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt.

Wie könnte aus Sicht der KVSH der Kampf gegen das Coronavirus besser laufen?

Im Moment sehen wir keinen Verbesserungsbedarf.

Erwartet die KVSH weniger Patienten in diesem Herbst und Winter, weil sich die Menschen wegen Corona derzeit mehr schützen vor Ansteckungen durch Maske, Abstand und Niesetikette?

Bei einem "normalen" Verlauf der Grippesaison sollten in der Tat bei eingehaltenen Hygienemaßnahmen weniger Infekte auftreten.

Haben sich auch schon niedergelassene Ärzte im Kreis Segeberg an dem Coronavirus infiziert, und wie ist es denen ergangen?

Darüber haben wir keine Kenntnis.

Gibt es genügend Ärzte?

Gibt es im Kreis Segeberg derzeit einen Mangel an niedergelassenen Allgemeinmedizinern und Fachärzten?

Planerisch gibt es keinen Mangel und in keinem Fachgebiet eine Unterversorgung.

Wie bewertet die KV die Initiative des Kreises, im Kampf gegen Landarztnot mit Stipendien die Ausbildung von Allgemeinmedizinern zu fördern?

Wir begrüßen diese Aktivitäten.

Interview: Gerrit Sponholz

