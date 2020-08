Sommer, Sonne, Segeberg – Der August startet am Samstag mit bis zu 28 Grad und gibt einen Vorgeschmack auf das, was Urlauber und Einheimische ab kommender Woche erwarten soll. "Wir sind gerüstet und freuen uns auf viele Badegäste", sagt Rüdiger Simon Ostwald, Betriebsleiter vom Strandbad am Ihlsee.