Kreis Segeberg

87 Plätze bietet das Altenheim der Kirche am Matthias-Claudius-Weg in der Südstadt Bad Segebergs. Eine Mitarbeiterin ist am Dienstag in einem Antigen-Schnelltest positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der PCR-Test hat das Ergebnis bestätigt.

Alle Kontaktpersonen wurden nach Angaben des Heimes einem Schnelltest unterzogen – alle Ergebnisse waren negativ. Demnach handelte es sich um die Bewohner aus dem ersten Stock und jene, die im Speisesaal gesessen hatten. Alle Besuche im Propsteialtenheim sind bis auf Weiteres abgesagt worden.

Bewohner sind fast alle geimpft

Die allermeisten Bewohner waren früh im Jahr bereits geimpft worden. Auf den Internetseiten des Landesgesundheitsministeriums hatte sich Altenheim-Geschäftsführerin Dr. Barbara Kempe begeistert über die Impfungen gezeigt.

"Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für den tollen Impfeinsatz in unseren drei Heimen: Am 1. Januar im Marienhof in Bad Segeberg, am 4. Januar im Propsteialtenheim Bad Segeberg und am 5. Januar im Haus am Cathrinplatz in Preetz." 95 Prozent der Bewohner und Bewohnerinnen hätten nun den Schutz vor Covid-19.

Mitarbeiterin hatte sich im privaten Umfeld infiziert

Der Kreis bestätigt auf Anfrage den Positivfall im Propsteialtenheim. "Es handelt sich um einen Einzelfall", sagt Kreissprecherin Sabrina Müller. "Nach jetzigem Ermittlungsstand hat sich die Frau im privaten Umfeld infiziert. Sie hatte keine engen körperlichen oder längeren Kontakte zu Bewohnern und hat immer eine Maske getragen."

Aus Sicht des Infektionsschutzes seien daher keine Anordnungen notwendig. Bei zwei weiteren Mitarbeitern seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen, ob es sich um Kontaktpersonen der 1. oder 2. Kategorie handele.

Besuchsmöglichkeit eingeschränkt

Die Bewohner, die Kontakt hatten, seien als Kategorie 2 eingestuft worden, sagt Müller. "Sie werden von der Einrichtungsleitung auf Symptome beobachtet und in den kommenden zwei Wochen dreimal getestet." Es sei denn, es zeigten sich Symptome. Die Mitarbeiter würden täglich getestet. In der Einrichtung habe die zweite Impfung mit Biontech am 26. Februar stattgefunden. "Die Einrichtung schränkt die Besuche vorläufig freiwillig und nicht auf Anordnung des Kreises ein."

Größere Ausbruchsgeschehen in Altenpflegeeinrichtungen gebe es derzeit nicht im Kreis. Es seien zwei weitere Heime von Corona betroffen, sagt Müller. Allerdings handele es sich auch hier um Einzelfälle. Deswegen und aus Datenschutzgründen wolle der Kreis die Namen nicht nennen.

Auch Coronafall in Reha-Teil des Klinikums Bad Bramstedt

Nach mehreren Coronafällen auf der Geriatrie-Station im Klinikum Bad Bramstedt gab es auch einen Positivfall bei einem Patienten der Reha-Station. "Bei der Person wurde die britische Variante festgestellt", sagt Müller auf Anfrage. Zum Hintergrund: Die Virusvariante B.1.1.7 ist deutlich ansteckender als der Wildtyp.

"Alle Kontaktpersonen mussten sich nach Abstimmung mit den zuständigen Heimat-Gesundheitsämtern in häusliche Quarantäne begeben", sagt Müller. Die Patienten kämen aus ganz Deutschland.