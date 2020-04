Elf neue Infizierte im Kreis Segeberg

Seitdem Corona in Europa angekommen ist, ist der Bedarf an Material wie Desinfektionsmittel und Mundschutz in den Arztpraxen enorm groß. Bestellt wird online in Webshops. Elf dieser Shops werden von Frank Bueschler aus seinem Team in Henstedt-Ulzburg betreut. Sie sorgen dafür, dass das System läuft.