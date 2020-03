Die Polizei im Kreis Segeberg ist alarmiert über immer mehr Vorfälle wegen Handy am Steuer. Kontrollposten und Zivilstreifen erwischten 2019 im Bereich der Polizeidirektion, also in den Kreisen Segeberg und Pinneberg, 4283 Fahrer. 2016 waren es nur 1645 gewesen.