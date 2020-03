Krisenstab gebildet wegen Corona

Bad Bramstedt

Am Freitag machten viele Gerüchte die Runde in der Stadt. Eine Arztpraxis sei bereits geschlossen worden, hieß es. Doch das stimmt nicht. Der Kreis Segeberg als zuständige Gesundheitsbehörde erklärte auf Anfrage der SZ: „Es hat in Bad Bramstedt seitens des Infektionsschutzes keine behördlich angeordnete Schließung einer Arztpraxis gegeben.“ Und zu Verdachtsfällen werde ohnehin keine Auskunft gegeben.

Im Rathaus herrscht dennoch Alarmstimmung. Bürgermeisterin Jeske will am Sonnabend mit Vertretern von DRK, Feuerwehr, Stadtwerken, der Amtsverwaltung Bad Bramstedt-Land, mehreren Rathausabteilungen und der Polizei einen Krisenstab bilden. Sie hatte davon gehört, dass es einen Verdachtsfall in Bad Bramstedt gibt. Tatsächlich hat es aber schon mehrere gegeben, wie Hausärzte der SZ berichteten. In einer Praxis seien bereits drei Tests durchgeführt worden. In keinem Fall habe sich der Verdacht auf eine Corona-Infizierung bestätigt.

Rathaus soll vorbereitet sein

Dennoch will Jeske vorbereitet sein, wenn die Lage ernst wird. „Mein Ziel ist es, einen Plan zu entwickeln, wie wir im Rathaus und im Amt Bad Bramstedt-Land Grunddienste für die Bürger in den kommenden Wochen oder Monaten möglichst durchgehend zur Verfügung stellen können.“ Wenn beispielsweise ein Mitarbeiter im Wasserwerk sich angesteckt habe, müsse ja trotzdem die Wasserversorgung aufrechterhalten werden.

Homeoffice für Stadtangestellte

Auch im Rathaus, das Donnerstag geschlossen wurde, soll umstrukturiert werden. „Sollte ein Corona-Fall bekannt werden, würde dies bei der momentanen Arbeitsstruktur im Rathaus zu einer Schließung führen“, so Jeske. Sie denkt an Homeoffice für die Stadtangestellten, wo es möglich ist, oder zumindest an den Verzicht von zu großer Enge unter den Mitarbeitern, aber auch zu den Besuchern.

Die politischen Gremien der Stadt sollen bis auf Weiteres nicht mehr tagen, wünscht die Bürgermeisterin. Die Entscheidung liegt aber bei den Ausschussvorsitzenden. Jeske: „Wir wollen unseren Beitrag dazu leisten, dass sich das Virus möglichst langsam verbreitet, vor allem um die medizinische Versorgung für unsere älteren und kranken Bürger aufrechtzuerhalten.“

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.