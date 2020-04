Es scheint lange her: Am 27. Februar hatte die Coronakrise Schleswig-Holstein erreicht. Der landesweit erste Coronainfizierte (Patient 1) war ermittelt worden. Vor über einem Monat ist ein Kinderarzt aus Henstedt-Ulzburg positiv getestet worden und an Covid-19 erkrankt. Nun gibt es Neues zum Fall.

Von Gerrit Sponholz