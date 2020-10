Kreis Segeberg

In den vergangenen Tagen hatte es immer wieder neue Fälle gegeben. Die Zahl schwankte zwischen zwei und fünf. An einem Grenzwert ist der Kreis aber noch nicht angelangt. In den vergangenen sieben Tagen wurden 23 neue Coronafälle gezählt. Das entspricht einer Inzidenz von 8,2 Fällen pro 100.000 Einwohner. Erst bei einer Quote von 35 drohen neue Einschränkungen.

Aktuell sind 28 Personen mit Corona infiziert, neun mehr als am Donnerstag und so viele wie seit Ende Mai, Anfang Juni nicht. Und nach Schulen in Norderstedt und kürzlich in Bad Segeberg hat es nun erneut eine Einrichtung in Norderstedt getroffen. Die betroffene Lehrerin arbeitet an der Willy-Brandt-Schule in Norderstedt.

Anzeige

Unklar, wie viele in Quarantäne müssen

"Sie hat glaubhaft versichert, im Beisein der Schüler immer einen Mund-Nasen-Schutz getragen zu haben, wenn der Abstand nicht ausreichend war", sagt Kreispressesprecherin Sabrina Müller. "Schüler, mit denen sie Kontakt hatte, werden daher nach den Vorgaben des Robert-Koch-Instituts der Kategorie II zugeordnet."

Sie würden damit nicht als enge Kontakte der Kategorie I gelten, so Müller. "Das bedeutet, dass nur jene Kinder in Quarantäne müssen, die zum jetzigen Zeitpunkt Symptome zeigen." Wie viele das seien, konnte Müller am frühen Freitagabend noch nicht sagen. Das ermitteln die Mitarbeiter des Infektionsschutzes derzeit.

Abstriche genommen

In diesen Fällen werde ein Abstrich genommen. Sei dieser negativ, würde die Quarantäne aufgehoben. Wer symptomfrei sei, müsse nicht in Quarantäne, werde aber aufgefordert, sich in den kommenden Tagen auf typische Symptome der Erkrankung Covid-19 zu beobachten und diese bei Auftreten dem Infektionsschutz unmittelbar mitzuteilen.

"Aktuell ermittelt der Infektionsschutz hier noch." Ob gegebenenfalls Lehrkräfte als Kontaktpersonen der Kategorie I abgesondert werden müssen, sei ebenfalls erst noch festzustellen.

Viele verschiedene Infektionsquellen

Außerdem wurden am Freitag zehn weitere neue Coronafälle bekannt: Zwei Personen mit unbekannter Infektionsquelle, zwei Reiserückkehrer ( Tschechien und Tunesien), zwei Ansteckungen durch berufliche Kontakte, sowie vier in privaten und familiären Zusammenhängen.

Die Gesamtzahl aller bisher nachgewiesenen Infizierten im Kreis Segeberg steigt damit auf 480.

Im Fokus weiter Kita in Klein Rönnau

Zu den aktuell Infizierten gehören auch zwei Mitarbeiterinnen der Kindertagesstätte Immenhuus in Klein Rönnau, den der DRK-Kreisverband betreibt. Deshalb ist die Kita geschlossen, viele Familien sind in Quarantäne.

Der Infektionsschutz des Kreises und das DRK haben die Eltern darauf hingewiesen, dass die Kinder, die in Quarantäne sind, sich nicht mit anderen Kindern zum Spielen etwa auf dem Spielplatz treffen dürfen. Gegebenenfalls droht der Kreis mit dem Ordnungsrecht und Ahndungen.

Am Sonntag, 4. Oktober, werden in einer Praxis einer Hausärztin in Klein Rönnau nachmittags Kinder erneut getestet und abends die Mitarbeiter. Die Ergebnisse werden in der nächsten Woche vorliegen. Die Einrichtung ist auch die kommende Woche noch geschlossen, soll am Montag, 12. Oktober, wieder geöffnet werden.

Was wird mit Kita-Beiträgen für Quarantänezeit?

Das DRK prüft derzeit, wie mit den Kitabeiträgen umgegangen wird, die die Eltern bezahlt haben. Denn mindestens zwei Wochen liegt der Betrieb wegen der Quarantäne brach. Das DRK holt derzeit Erkundigungen bei Land und Kreis ein und schreibt fast täglich Elternbriefe, um die Familien auf dem Laufenden zu halten.

274 Segeberger in Quarantäne

Wieder genesen im Kreis Segeberg sind 445 Menschen. Sie gelten als nicht mehr infektiös. Sieben Menschen waren an oder mit der Erkrankung Covid-19 gestorben.

In häuslicher Quarantäne befinden sich derzeit 274 Personen, neun mehr als am Vortag. Wieder aus dieser entlassen sind 1941.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter über die aktuelle Lage in Schleswig-Holstein versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Weiterer Newsletter: Kiel mittendrin. Über das Leben in der Landeshauptstadt. Verpassen Sie keine Neuigkeit mehr. Versand: Jeden Mittwoch. Hier geht es zur kostenfreien Anmeldung. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite

Weitere Nachrichten aus dem Kreis Segeberg lesen Sie hier.